83 tysiące zł na koncie Tomasiaka

Tomasiak po weekendzie na liście płac spadł z 12. pozycji na 17. siedemnasty. Na koncie 18-letniego skoczka narciarskiego, który w Klingenthal tylko raz punktował, zajmując 18. lokatę w sobotnim konkursie, jest blisko 20 tysięcy euro, czyli około 83 tys. złotych.

Zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ i lider płac w minionym sezonie Austriak Daniel Tschofenig jest obecnie szósty na liście zarobków (52 550 euro).

FIS pierwszy raz wypłaca premie w euro

Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie w frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.

Kontrakty skoczków objęte tajemnicą

Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.