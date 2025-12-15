83 tysiące zł na koncie Tomasiaka
Tomasiak po weekendzie na liście płac spadł z 12. pozycji na 17. siedemnasty. Na koncie 18-letniego skoczka narciarskiego, który w Klingenthal tylko raz punktował, zajmując 18. lokatę w sobotnim konkursie, jest blisko 20 tysięcy euro, czyli około 83 tys. złotych.
Zwycięzca klasyfikacji generalnej PŚ i lider płac w minionym sezonie Austriak Daniel Tschofenig jest obecnie szósty na liście zarobków (52 550 euro).
FIS pierwszy raz wypłaca premie w euro
Po raz pierwszy w historii FIS nagrody finansowe wypłaca nie w frankach szwajcarskich, lecz w euro. Za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 15 tys. euro, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3175 euro. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. pozycję jest to 500 euro. Za pierwsze miejsce w konkursie drużynowym oraz mikstów każdy z uczestników dostaje 8500 euro.
Kontrakty skoczków objęte tajemnicą
Oficjalne premie nie są jedynymi dochodami skoczków narciarskich. Zawodnicy ze światowej czołówki mają podpisane prywatne kontrakty sponsorskie i reklamowe, których wysokość jest objęta tajemnicą.
- Lista płac PŚ w skokach narciarskich po 10 z 35 zawodów (kwoty w euro i złotych)
- 1. Domen Prevc (Słowenia) 108 275 (454 800)
- 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 83 075 (348 900)
- 3. Anze Lanisek (Słowenia) 64 800 (272 200)
- .......................................................
- 17. Kacper Tomasiak (Polska) 19 850 (83 400)
- 21. Kamil Stoch (Polska) 13 225 (55 500)
- 24. Piotr Żyła (Polska) 11 250 (47 300)
- 34. Dawid Kubacki (Polska) 5 100 (21 400)
- 36. Paweł Wąsek (Polska) 3 850 (16 200)
- 39. Maciej Kot (Polska) 2 400 (10 000)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję