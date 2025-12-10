Stefan Kraft poinformował w mediach społecznościowych, że został ojcem. Z powodu zbliżających się narodzin córki zrezygnował ze startów w fińskiej Ruce i w Wiśle. Na razie nie wiadomo, czy austriacki skoczek narciarski wróci do rywalizacji w nadchodzący weekend w Klingenthal.
Kraft trzy razy zdobył mistrzostwo świata
Kraft to jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Indywidualnie nie zdobył co prawda olimpijskiego medalu, ale trzy razy był mistrzem świata. Trzykrotnie wywalczył również Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ.
Kraft stracił fotel lidera
Kraft obecny sezon także zaczął bardzo dobrze, wygrywając zawody w Falun. Absencja w trzech konkursach kosztowała go jednak spadek na ósmą pozycję.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Newsletter
Drukuj
Skopiuj link
Reklama
Reklama
Reklama