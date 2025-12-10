Kraft trzy razy zdobył mistrzostwo świata

Kraft to jeden z najbardziej utytułowanych skoczków w historii. Indywidualnie nie zdobył co prawda olimpijskiego medalu, ale trzy razy był mistrzem świata. Trzykrotnie wywalczył również Kryształową Kulę za triumf w klasyfikacji generalnej PŚ.

Kraft stracił fotel lidera

Kraft obecny sezon także zaczął bardzo dobrze, wygrywając zawody w Falun. Absencja w trzech konkursach kosztowała go jednak spadek na ósmą pozycję.