Wartość medali dwukrotnie większa niż tych z Paryża

W związku z przygotowaniami do tak wielkiej imprezy włoska mennica państwowa IPZS rozpoczęła produkcję krążków, których wartość finansowa jest nawet dwukrotnie większa niż tych zdobytych w letnich igrzyskach w Paryżu w 2024 roku. Medale to namacalna nagroda za niematerialne wysiłki – powiedział dyrektor generalny IPZS Michele Sciscioli.

Do 1912 roku złote medale były z litego złota. Od tego czasu jednak, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, są one wykonane ze srebra i pokryte sześciogramową warstwą czystego złota – połączenie znane jako srebro-pozłacane.

Brązowe będą z miedzi o bardzo niskiej wartości

Zgodnie z obecnymi cenami złote medale, które ozdobią szyje mistrzów olimpijskich w 2026 roku, będą zawierać złoto o wartości nieco ponad 800 dolarów. Srebrne medale są wykonane głównie ze srebra próby 925, a brązowe - od ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu - z czystej miedzi o bardzo niskiej wartości.

IPZS wybije łącznie 1146 medali - po 245 złotych, srebrnych i brązowych na igrzyska olimpijskie (6-22 lutego) oraz po 137 w poszczególnych kolorach na marcowe igrzyska paralimpijskie.