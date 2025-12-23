Norweska federacja biathlonu poinformowała o tragicznym wydarzeniu. Sivert Guttorm Bakken został znaleziony martwy w hotelu we włoskim Lavaze. 27-letni reprezentant swojego kraju przygotowywał się do startu na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo 2026.
Bakken na igrzyskach miał rywalizować w sztafecie
Bakken w dniach 18-21 grudnia uczestniczył w zawodach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand i miał startować w kolejnej imprezie cyklu PŚ w Oberhofie (8-11 stycznia) oraz w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sztafecie.
Policja ustala przyczynę śmierci
Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - powiedziała sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar na antenie kanału telewizji NRK.
