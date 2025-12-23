Bakken na igrzyskach miał rywalizować w sztafecie

Bakken w dniach 18-21 grudnia uczestniczył w zawodach we francuskim Annecy-Le Grand Bornand i miał startować w kolejnej imprezie cyklu PŚ w Oberhofie (8-11 stycznia) oraz w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Mediolan-Cortina d'Ampezzo w sztafecie.

Policja ustala przyczynę śmierci

Przyczyny śmierci nie są znane, są dopiero badane. Współpracujemy na miejscu przy śledztwie prowadzonym przez włoską policję. Jesteśmy wszyscy w szoku - powiedziała sekretarz generalna NSSF Emilie Nordskar na antenie kanału telewizji NRK.