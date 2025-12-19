Kacper Tomasiak, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Maciej Kot awansowali do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Engelbergu. Z szóstki biało-czerwonych nie powiodło się tylko Pawłowi Wąskowi, który zajął 51. miejsce. Kwalifikacje wygrał Niemiec Felix Hoffmann.
Lider Pucharu Świata nie zachwycił
Tomasiak uzyskał 130,5 m i zajął 10. miejsce. Hoffmann skoczył 132 m, tyle samo co drugi Austriak Jan Hoerl. Trzecie miejsce zajął inny zawodnik z Austrii Stefan Kraft - 131,5 m. Prowadzący w klasyfikacji generalnej Słoweniec Domen Prevc uzyskał 123 m i zajął 22. lokatę.
Pech Wąska. Zabrakło mu punktu
Żyła (123,5 m) był 27., Kubacki (122,5 m) - 37., Stoch (119,5 m) - 38., a Kot (116,5 m) - 42. Wąsek (112,5 m) może mówić o pechu, bo był pierwszym "pod kreską", a do awansu zabrakło mu jednego punktu.
Sobotni konkurs zaplanowano na godzinę 16.00.
