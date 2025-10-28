Łyżwiarze trzymali rakietę z uśmiechem na ustach
Na razie nie wiadomo, czy chińscy sportowcy działali świadomie. Na nagraniu telewizyjnym widać, jak Junfei Ren i Jianing Xing siedzą z dużą zabawką w kształcie rakiety z oznaczeniem „DF-61”, czyli nazwą zaprezentowanych niedawno przez Chińczyków podczas parady wojskowej międzykontynentalnych pocisków balistycznych. Najpierw trzymała ją Ren, a następnie znalazła się na kolanach jej partnera.
Rakietę na lód rzucili kibice
ISU wszczęła dochodzenie w tej sprawie, a w oświadczeniu dla agencji Associated Press przekazała, że federacja ma świadomość, iż wśród zabawek czy maskotek rzuconych na lód przez widzów po występie chińskiej pary znalazła się ta niewłaściwa. ISU ubolewa, że doszło do tego incydentu i będzie go dalej badać - podkreślono.
Chińska para zawody ukończyła na 8. miejscu
Ren i Xing zajęli ósme miejsce wśród 10 par startujących w konkurencji tańców na lodzie. Wygrali Amerykanie Madison Chock i Evan Bates.
