Nowe przepisy poparte badaniami medycznymi

Nowe przepisy są oparte na uznanym na całym świecie wskaźniku obciążenia termicznego (WBGT), używanym do pomiaru stresu cieplnego u osób pracujących w bezpośrednim świetle słonecznym. Określają "jasne wytyczne" jeśli chodzi o chłodzenie zawodników i zawieszenie gry.

Nowe przepisy dotyczące upałów zapewniają ustrukturyzowane, poparte badaniami medycznymi podejście do radzenia sobie z ekstremalnymi upałami, mające na celu ochronę zdrowia zawodników - poinformowała ATP w poniedziałek.

Tenisista będzie mógł z porad medyków

W komunikacie organizacji zaznaczono, że nowe przepisy poprawią również warunki dla kibiców, sędziów, osób podających piłki i personelu turnieju. Zgodnie z nowymi wytycznymi, jeśli temperatura WBGT osiągnie 30,1 stopni Celsjusza lub więcej w pierwszych dwóch setach meczu singlowego do trzech wygranych partii, każdy z zawodników może poprosić o 10-minutową przerwę na ochłodzenie po drugim secie i będzie ona obowiązywać obu graczy.

W przerwach tenisiści mogą się nawodnić, zmienić ubranie, wziąć prysznic i skorzystać z porad personelu medycznego ATP. Gra zostanie zawieszona, gdy temperatura WBGT przekroczy 32,2 stopni Celsjusza.

Azjatycka część sezonu miała wpływ na zmianę przepisów

Wcześniej przepisy ATP stanowiły, że decyzje o zawieszeniu rozgrywek z powodu niekorzystnych warunków pogodowych – w tym ekstremalnych upałów – podejmuje na miejscu supervisor ATP, który koordynuje działania z zespołami medycznymi na miejscu oraz z władzami lokalnymi.

Zmiana wytycznych jest następstwem sytuacji, które miały miejsce m.in. podczas azjatyckiej części minionego sezonu. W październiku podczas turnieju ATP w Szanghaju 24-krotny zwycięzca wielkoszlemowy Serb Novak Djokovic wymiotował, wicelider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner skreczował z powodu skurczów, buty Niemca Alexandra Zvereva były mokre od potu, a Duńczyk Holger Rune pytał organizatorów: "Chcecie, żeby zawodnik umarł na korcie?".

Nowe przepisy dostosowują ATP do kobiecych rozgrywek WTA. Cztery turnieje wielkoszlemowe również formalnie wdrożyły przepisy zezwalające na dłuższe przerwy i zawieszenie meczów.