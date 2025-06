Sabalenka nie gryzła się w język

Porażka w finale French Open była wyjątkowo bolesna dla Sabalenki. To ona lepiej rozpoczęła spotkanie i była bliżej końcowego triumfu po wygraniu pierwszego seta, jednak ostatecznie przegrała 7:6 (7-5), 2:6, 4:6. Po raz drugi okazała się gorsza od Gauff w finale Wielkiego Szlema. Na pomeczowej konferencji prasowej nie gryzła się w język, a jej słowa, że to ona przegrała ten pojedynek, a nie Amerykanka go wygrała, odbiły się na świecie szerokim echem.

Reklama

Myślę, że gdyby Iga Świątek wygrała ze mną, to dzisiaj też by wygrała. To po prostu boli. Szczerze boli. Grałam naprawdę dobrze, a potem w ostatnim meczu zagrałam tak, jak zagrałam - powiedziała wówczas Białorusinka, nawiązując do swojego półfinałowego zwycięstwa nad broniącą tytułu Igą Świątek.

Myślę, że Coco zwyciężyła nie dlatego, że grała niesamowicie, tylko ponieważ popełniłam te wszystkie błędy - dodała liderka światowego rankingu.

Sabalenka przyznała, że Gauff wygrała zasłużenie

Słowa Sabalenki miały potwierdzenie w statystyce - popełniła aż 70 niewymuszonych błędów, podczas gdy jej rywalka "tylko" 30. Po przetrawieniu porażki tenisistka z Mińska przyznała jednak, że była w swojej ocenie niesprawiedliwa, a Gauff triumfowała zasłużenie.

To było po prostu całkowicie nieprofesjonalne z mojej strony. Pozwoliłam, aby emocje wzięły górę. Absolutnie żałuję tego, co wtedy powiedziałam. Wiecie, wszyscy popełniamy błędy. Jestem po prostu człowiekiem, który wciąż się uczy. Myślę, że wszyscy mamy takie dni, kiedy tracimy kontrolę. Chcę również powiedzieć, że napisałam do Coco później — nie od razu, ale niedawno, żeby przeprosić i upewnić się, że wie, że absolutnie zasłużyła na wygraną w turnieju i że ją szanuję - powiedziała Białorusinka w rozmowie z niemieckim Eurosportem.

Sabalenka nie jest dumna z tego, co zrobiła

Reklama

W rozmowie z niemiecką telewizją przed rozpoczęciem turnieju WTA 500 na kortach trawiastych w Berlinie Sabalenka przyznała również, że to dla niej cenna lekcja i przypomnienie, żeby "zawsze traktować swoje rywalki z wielkim szacunkiem, bez względu na to czy wygrywa czy przegrywa".

Nigdy nie miałam zamiaru atakować Gauff. Byłam bardzo emocjonalna i nie byłam zbyt mądra na tej konferencji prasowej. Nie jestem koniecznie dumna z tego, co zrobiłam. Zajęło mi trochę czasu, aby się nad tym zastanowić, otworzyć oczy i zrozumieć. Uświadomiłam sobie wiele na swój temat. Dlaczego przegrałam tak wiele finałów - powiedziała liderka światowego rankingu.