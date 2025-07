Świątek za tydzień będzie grać w Montrealu

Magdalena Fręch, która dotarła do ćwierćfinału imprezy w Waszyngtonie, spadła z 24. na 25. miejsce, a Magda Linette, która odpadła tam w 2. rundzie, obsunęła się z 28. na 34. lokatę, co może mieć duże znaczenie w kontekście rozstawienia w wielkoszlemowym US Open (od 24 sierpnia).

Obie od poniedziałku, podobnie jak Świątek, będą rywalizować w zawodach rangi WTA 1000 w Montrealu. W drugiej setce zestawienia są trzy reprezentantki Polski: 121. Katarzyna Kawa, 181. Maja Chwalińska i 189. Linda Klimovicova.

Świątek druga w rankingu Race to the WTA Finals

W rankingu „Race to the WTA Finals”, który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju w Rijadzie, również prowadzi Sabalenka. Białorusinka ma już zapewniony start w tej prestiżowej imprezie. Druga jest Świątek, a trzecia Gauff.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 28 lipca:

1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 12420 pkt

2. (2) Coco Gauff (USA) 7669

3. (3) Iga Świątek (Polska) 6813

4. (4) Jessica Pegula (USA) 6423

5. (5) Mirra Andriejewa (Rosja) 4914

6. (6) Qinwen Zheng (Chiny) 4553

7. (7) Amanda Anisimova (USA) 4470

8. (8) Madison Keys (USA) 4374

9. (9) Jasmine Paolini (Włochy) 3576

10. (10) Paula Badosa (Hiszpania) 3454

25. (24) Magdalena Fręch (Polska) 1766

34. (28) Magda Linette (Polska) 1404

121.(121) Katarzyna Kawa (Polska) 622

181.(165) Maja Chwalińska (Polska) 402

189.(181) Linda Klimovicova (Polska) 388