Radwańska przesiadła się do BMW

Radwańska do tej pory głownie była kojarzona z marką Lexus. To właśnie najczęściej modelami tych samochodów poruszała się po drogach. Teraz nastąpiła zmiana. 36-latka przesiadła się do maszyny innego producenta aut.

Reklama

Radwańska w mediach społecznościowych pochwaliła się odebraniem luksusowego samochodu. Była wiceliderka rankingu WTA z salonu w Częstochowie wyjechała nowiutkim BMW.

Świat zachwyca się zagraniem Świątek. Tak potrafiła tylko Radwańska
Świat zachwyca się zagraniem Świątek. Tak potrafiła tylko Radwańska

Zobacz również

Od teraz Radwańską będzie można zobaczyć za kierownicą BMW X5. Ten model do tanich nie należy. Jego cena w Polsce w najlepszej wersji wyposażenia dochodzi aż do 700 tysięcy złotych.

Radwańska na korcie zarobiła ponad 27 mln dolarów

Radwańska sportową karierę zakończyła siedem lat temu. W swoim dorobku może się pochwalić 20. wygranymi turniejami w cyklu WTA. Była finalistką Wimbledonu 2012 i zwyciężczynią kończącego sezon turnieju WTA Finals w 2015 roku.

Radwańska jako pierwsza polska tenisistka zarobiła na korcie ponad 1 mln dolarów amerykańskich. W przeciągu całej kariery wygrała 27 683 807 dol.