Radwańska przesiadła się do BMW

Radwańska do tej pory głownie była kojarzona z marką Lexus. To właśnie najczęściej modelami tych samochodów poruszała się po drogach. Teraz nastąpiła zmiana. 36-latka przesiadła się do maszyny innego producenta aut.

Reklama

Radwańska w mediach społecznościowych pochwaliła się odebraniem luksusowego samochodu. Była wiceliderka rankingu WTA z salonu w Częstochowie wyjechała nowiutkim BMW.

Od teraz Radwańską będzie można zobaczyć za kierownicą BMW X5. Ten model do tanich nie należy. Jego cena w Polsce w najlepszej wersji wyposażenia dochodzi aż do 700 tysięcy złotych.

Radwańska na korcie zarobiła ponad 27 mln dolarów

Radwańska sportową karierę zakończyła siedem lat temu. W swoim dorobku może się pochwalić 20. wygranymi turniejami w cyklu WTA. Była finalistką Wimbledonu 2012 i zwyciężczynią kończącego sezon turnieju WTA Finals w 2015 roku.

Radwańska jako pierwsza polska tenisistka zarobiła na korcie ponad 1 mln dolarów amerykańskich. W przeciągu całej kariery wygrała 27 683 807 dol.