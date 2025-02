Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału w Dausze. Weszła do niego na kolanach. Dosłownie! Linda Noskova zmusiła Polkę do szorowania kolanami po korcie. Z odbijania piłki w takiej pozycji w przeszłości słynęła Agnieszka Radwańska. Wiceliderka rankingu WTA w pojedynku z Czeszką pokazała, że też ma takie w swoim arsenale.