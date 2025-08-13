Ronaldo oświadczył się po dziewięciu latach

"Tak, zgadzam się" – brzmiał podpis w języku hiszpańskim w mediach społecznościowych 31-latki.

Reklama

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są razem od 2016 roku. CR7 swoją wybrankę poznał, gdy pracowała w sklepie Gucci w Madrycie. Piłkarz wielokrotnie podkreślał, że jak będzie gotowy, to zdecyduje się na zaręczyny. Rodriguez i o dziewięć lat starszy Ronaldo są rodzicami dwóch córek, Alany Martiny i Belli Esmeraldy. Niestety, jej brat bliźniak, Angel, zmarł przy porodzie.

Ronaldo ponadto jest ojcem jeszcze trójki dzieci. Najstarszy to Cristiano Junior, natomiast bliźniaki Mateo i Eva Maria urodziły się dzięki surogatce.

Ronaldo pięć razy zdobył Złotą Piłkę

Była gwiazda Realu Madryt i Manchesteru United po mundialu w Katarze związał się kontraktem z saudyjskim Al-Nassr. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki jest najskuteczniejszym strzelcem w historii męskiej piłki nożnej. Ronaldo ma na koncie 138 bramek dla reprezentacji Portugalii.

Ronaldo najlepiej zarabiającym sportowcem

Z tegorocznego zestawienia magazynu „Forbes” wynika, że Ronaldo jest obecnie najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie. Jego roczne wpływy sięgają 275 mln dolarów, z czego 225 mln pochodzi z pensji i nagród, a dodatkowe 50 mln – z umów sponsorskich oraz działalności biznesowej.