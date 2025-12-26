Wcześniej Szwajcarka Belinda Bencic wygrała z Chinką Xinyu Wang 4:6, 6:2, 10-5.

W sobotę Świątek zagra z Wang, a w niedzielę ma wystąpić jeszcze w mikście razem z Monakijczykiem Valentinem Vacherotem przeciwko Rybakinie i Rosjaninowi Andriejowi Rublowowi.

Świątek wygrywa w Chinach. Udany start w World Tennis Continental Cup

W piątek wiceliderka światowego rankingu zrewanżowała się Rybakinie za porażkę 3 listopada w turnieju WTA Finals w Rijadzie (decydującego seta przegrała 0:6). Całe zawody zakończyły się zwycięstwem reprezentantki Kazachstanu, która na liście WTA awansowała na piąte miejsce.

Reklama

Prosto z Chin Świątek poleci do Australii, gdzie 2 stycznia rozpocznie się turniej drużyn mieszanych United Cup. Polacy w grupie zmierzą się z Niemcami i Holandią. W składzie biało-czerwonych zapowiadany jest m.in. Hubert Hurkacz, który od miesięcy leczy kontuzję.

Polacy w dwóch poprzednich edycjach United Cup dotarli do finału - w 2024 roku przegrali z Niemcami, a w bieżącym z Amerykanami, którzy będą bronić tytułu w mistrzowskim składzie, z Coco Gauff i Taylorem Fritzem na czele.