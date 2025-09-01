Świątek siódmy raz zmierzyła się z Aleksandrową

Świątek w Nowym Jorku rozstawiona jest z numerem drugim, a Aleksandrowa grała z 13. 30-latka z Czelabińska czwarty raz dotarła do 1/8 finału w Wielkim Szlemie. Nigdy nie udało jej się zrobić kolejnego kroku. W poniedziałek przeszkodą nie do pokonania okazała się 24-latka z Raszyna. Polka z Rosjanką zmierzyły się po raz siódmy w karierze i piąty raz górą była nasza tenisistka.

Świątek nie dała szans Aleksandrowej

W pierwszym secie do stanu 3:3 mecz miał wyrównany przebieg. W kolejnym gemie Świątek przełamała serwis rywalki i wyszła na prowadzenie. Polka poszła za ciosem i po chwili zwycięsko zakończyła partię, która trwała 31. minut.

W drugiej odsłonie Świątek podanie Aleksandrowej przełamała w czwartym gemie (3:1). Od tego momentu druga rakieta na świecie szła jak po swoje. Pewnie wygrała kolejne trzy gemy z rzędu i zakończyła mecz po godzinie oraz czterech minutach.

Świątek gra o drugi triumf w US Open.

Świątek w Nowym Jorku walczy o powtórzenie wyczynu z 2022 roku, kiedy wygrała US Open. Kolejną rywalką 24-latki z Raszyna będzie w środę Amerykanka Amanda Anisimova (nr 8) albo Brazylijka Beatriz Haddad Maia (18).

Dziś ze zwycięstwa w rywalizacji deblowej cieszył się też Jan Zieliński. Polak i Czech Adam Pavlasek w drugiej rundzie pokonali rozstawionych z numerem 12. Portugalczyka Francisco Cabrala i Austriaka Lucasa Miedlera 6:4, 6:4.

W niedzielę do 1/8 finału awansował Karol Drzewiecki, któremu partneruje Brytyjczyk Marcus Willis. Wygrali z Australijczykiem Johnem Peersem oraz Amerykaninem Jacksonem Withrowem 3:6, 6:3, 7:6 (13-11).