Kurnikowa kilka miesięcy temu poruszała się na wózku

Kurnikowa musiała zrezygnować ze sportowej kariery ze względu na poważne problemy z plecami i kręgosłupem. W styczniu 2025 roku w media opublikowały zdjęcia Rosjanki poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Stan zdrowia byłej tenisistki chyba uległ znacznej poprawie. Przynajmniej na to wskazują fotografie zamieszczone przez "The Sun". Na łamach brytyjskiego dziennika ukazały się zdjęcia Kurnikowej spacerującej po Miami. Rosjance w spacerze towarzyszyła trójka dzieci.

Kurnikowa mieszka z Iglesiasem i dziećmi w Miami

Bliźniaki Lucy i Nicholas oraz córka Mary są owocem związku Kurnikowej z Enrique Iglesiasem. Była tenisistka i słynny piosenkarz są ze sobą od 2001 roku, po tym jak Rosjanka wystąpiła w teledysku artysty do utworu "Escape".

Para od lata mieszka w Miami, gdzie prowadzi spokojne życie. 44-letnia dziś Kurnikowa stroni od rozgłosu i nie udziela wywiadów. W mediach społecznościowych bardzo rzadko jest aktywna, a jeśli już coś zamieszcza, to są to głownie zdjęcia dzieci.

Kurnikowa lepiej radziła sobie w deblu niż singlu

Kurnikowa choć nie wygrała żadnego turnieju wielkoszlemowego w singlu, to może się pochwalić sporymi osiągnięciami w grze podwójnej. W deblu zdobyła 16 trofeów. M.in. dwukrotnie wygrywała Australian Open. W rankingu WTA najwyżej była sklasyfikowana na 8. pozycji.

Rosjanka była uznawana za jedną z najpiękniejszych tenisistek w światowym tourze. W 2002 roku została wybrana najseksowniejszą kobietą świata przez magazyn "FHM".