Sabalenka odpoczywa na Malediwach

Sabalenka w kończącym tenisowy sezon turnieju WTA Finals musiała uznać wyższość Jeleny Rybakiny. W finale najlepsza obecnie rakieta na świecie przegrała z Kazaszką 3:6, 6:7. Po zakończeniu rywalizacji w Rijadzie Białorusinka udała się na zasłużony odpoczynek.

Jeszcze przed wylotem na Malediwy Sabalenka udzieliła kilku wywiadów. W jednym z nich została zapytana o macierzyństwo. Tenisistka zdradziła, że bardzo chce mieć dzieci, a jej marzeniem jest założenie rodziny. To jednak nie nastąpi w najbliższym czasie.

Sabalenka nie chce obecnie przerywać kariery

Dla Sabalenki cały czas priorytetem jest tenis. Jak przyznała ma jeszcze sporo do osiągnięcia na korcie. Kiedy miałam 18 lat, myślałam, że wygram wszystko, co chcę, do 25. roku życia. W wieku 25 lat urodzę, wrócę i będę wygrywać dalej. Potem skończyłam 25 lat. Wygrałam coś, ale myślałam, że pewnie urodzę w wieku 27 albo 28 lat. Teraz mam 27 lat i myślę o tym, że to będzie później - podkreśliła liderka rankingu WTA.

Sabalenka zdradziła, kiedy zdecyduje się na założenie rodziny

W dalszej części rozmowy Sabalenka podała termin, kiedy ewentualnie mogłaby zdecydować się na macierzyństwo.Prawdopodobnie chciałbym spróbować założyć rodzinę za jakieś pięć lat i może potem spróbować wrócić. Ale wszystko zależy od tego, na jakim etapie życia się znajdę. To trudny moment, bo gdybym mogła, zrobiłabym to teraz. Bardzo kocham dzieci i wygląda na to, że dzieci kochają mnie - powiedziała Sabalenka.