Sabalenka rok zakończy na czele rankingu WTA

Bez względu na wynik WTA Finals pewne jest, że Sabalenka rok zakończy na fotelu liderki światowego notowania tenisistek. Nic więc dziwnego, że 27-latka jest w doskonałym nastroju. Aktualnie największa rywalka Igi Świątek wybrała się na krótkie wakacje.

Sabalenka i Badosa bawią się w Dubaju

Sabalenka w towarzystwie Badosy odpoczywa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tenisistki zatrzymały się w jednym z najbardziej ekskluzywnych hoteli w Dubaju. Panie korzystają z dobrej pogody i w mediach społecznościowych zamieszczają filmiki ze swojej wizyty w Atlantis The Royal.

Bardzo potrzebny babski dzień z moją najlepszą przyjaciółką - napisała Sabalenka pod jednym z nagrań, na którym Białorusinka oraz Badosa tańczą i pozują w samym bikini.

Sabalence sporo brakuje do Świątek

Sabalenka od 21 października 2024 nieprzerwanie zajmuje pozycję liderki światowego rankingu. W miniony poniedziałek rozpoczęła łącznie 61. w karierze tydzień na szczycie tego zestawienia. Wśród zawodniczek najdłużej otwierających je zajmuje 13. miejsce.

Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach jako numer jeden na liście WTA i jest na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów. Tenisistką, która najdłużej była na czele - przez 377 tygodni - pozostaje Niemka Steffi Graf.