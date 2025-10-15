Widzew zwolnił trenera po wygranym meczu

W letnim okienku transferowym Widzew solidnie wzmocnił swój skład. W związku z tym oczekiwania od początku sezonu w Łodzi były duże. Jednak nie wszystko poszło po myśli właściciela, władz i kibiców drużyny z miasta włókniarzy.

O możliwym zwolnieniu Czubaka spekulowano od dłuższego czasu, ale wydawało się, że ostatnim ligowym zwycięstwem przed reprezentacyjną przerwą szkoleniowiec "kupił sobie czas". Okazała się, że w praktyce 32-latek nie dotrwał na stanowisku do kolejnego spotkania.

Jovicevic poprzednio pracował w Bułgarii

W środę wieczorem nowym trenerem Widzewa został Jovicevic. Chorwat podpisał z klubem umowę obowiązującą do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenie o kolejny sezon. 51-letni szkoleniowiec w nowej roli zadebiutuje w piątkowym meczu z Radomiakiem Radom.

Jovicevic w poprzednim sezonie pracował w bułgarskim Łudogorcu Razgrad, z którym rozstał się w czerwcu. Z tym klubem zdobył mistrzostwo Bułgarii, Puchar Bułgarii oraz krajowy Superpuchar.

Widzew w tym sezonie ma już trzeciego trenera

To kolejna zmiana na stanowisku trenera Widzewa w tym sezonie. Rozpoczynał go Chorwat Zeljko Sopic, który został zwolniony pod koniec sierpnia. Zastąpił go Czubak, który wówczas pełnił funkcję asystenta.