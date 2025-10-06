Pogoń jako pierwsza nie wytrzymała "ciśnienia"

W poniedziałek rozpoczęło się zgrupowanie reprezentacji Polski. Przez najbliższe dwa tygodnie kibice odpoczną od ligowej piłki. To jednak czas, w którym w gabinetach prezesów i dyrektorów sportowych trwa burza mózgów. Jeśli zmieniać trenera to teraz. Faktycznie bywa, że to nieprzyjemny czas dla niektórych trenerów - śmieje się gość "Dziennika Sportowego".

Reklama

W miniony weekend piłkarze Ekstraklasy rozegrali 11. kolejkę. Jedna trzecia sezonu jest już za nami. Można więc dokonać oceny pracy trenerów. Kilkanaście dni temu jako pierwszy z posadą pożegnał się Robert Kolendowicz. Który klub jako kolejny pójdzie w ślady Pogoni Szczecin i dokona zmiany szkoleniowca?

Czubak "kupił" sobie czas w Widzewie

W ostatniej kolejce widmo rychłego zwolnienia odsunął od siebie Patryk Czubak. Piłkarze Widzewa Łódź efektownie rozprawili się Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i przynajmniej na razie uratowali głowę swojego opiekuna.

Nie tak dawno sporo mówiło się też o coraz mniej pewnej sytuacji Marka Papszuna i Joao Henriquesa. Trenerzy Rakowa Częstochowa i Radomiaka Radom wyciągnęli swojej drużyny z dołka. Wydaje się, że w obu przypadkach kryzysy zostały zażegnane.

Raków wyszedł z dołka. Wraca do gry i pnie się w tabeli. Już widać poprawę. Ostatnie mecze pozwalają optymistycznie patrzeć do przodu. Uważnie się przyglądałem jak Marek Papszun poradzi sobie z kryzysem. Po nienajlepszym starcie była nagonka w mediach na niego i jego drużynę. Wytrzymał presję. To doświadczony trener, który świetnie poradził sobie w tej trudnej sytuacji - uważa nasz rozmówca.

Reklama

Motor wypadł z właściwego toru

Kto więc powinien martwić się o swoją posadę? Lista jest dość długa. Nieciekawie wygląda sytuacja Piasta Gliwice. Max Mölder nie może spać spokojnie. Jego drużyna zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. To zdecydowanie poniżej oczekiwań. Ekipa ze Śląska co prawda ma o dwa mecze mniej rozegrane od reszty stawki, ale biorąc pod uwagę jej kłopoty z punktowaniem i rywali z którymi się zmierzy ciężko spodziewać się kompletu "oczek".

Martwić powinni się też trenerzy GKS Katowice, Bruk-Betu i Motoru Lublin. Zwłaszcza ekipa dowodzona przez Mateusza Stolarskiego mocno rozczarowuje. Po ubiegłym sezonie wydawało się, ze Motor w obecnych rozgrywkach będzie zajmował miejsce w górnej połowie tabeli. Cztery z rzędu mecze bez zwycięstwa sprawiły, że piłkarze z Lublina są na 14. pozycji.

Oglądałem mecz Motoru na wyjeździe z Rakowem. Gospodarze zagrali fantastyczne spotkanie. Byli zdecydowanie lepsi i zasłużenie wygrali 2:0. Teraz przez te dwa najbliższe tygodnie w Lublinie trzeba wykonać sporo pracy, by drużyna wróciła na tor, na których była w ubiegłym sezonie - podkreśla Tworek.

Strategia Iordanescu w Zabrzu legła w gruzach

Jednak najwięcej mówi się ewentualnym zwolnieniu Edwarda Iordanescu. Rumun jest zdecydowanie największym przegranym ostatnich dni. W czwartek trener Legii podjął ryzyko i w meczu Ligi Konferencji z Samsunsporem wystawił rezerwowy skład, by oszczędzić siły podstawowych piłkarzy na niedzielny pojedynek z Górnikiem Zabrze. Strategia szkoleniowca legła w gruzach. Legia oba mecze przegrała. Co więcej teoretycznie mający być wypoczęcie zawodnicy przebiegli o 6 km mniej niż rywale.

Ciężko jest to wytłumaczyć. Trener Iordanescu tak wielką rotację w składzie tłumaczy przede wszystkim obawą o zdrowie swoich podopiecznych. Jak mówił wyniki badań pokazywały, że brak odpoczynku grozi urazami. Pytanie, dlaczego aż tylu zawodników miało takie parametry, które zagrażały ich zdrowiu? Przecież nie wszyscy z tych piłkarzy rozegrali 19. meczów w pełnym wymiarze czasowym. Na to musi sobie w pierwszej kolejności odpowiedzieć Iordanescu i jego sztab - zaznacza był trener Śląska Wrocław.

Górnik Zabrze zdemolował Legię Warszawa. Trener Iordanescu największym przegranym
Górnik Zabrze zdemolował Legię Warszawa. Trener Iordanescu największym przegranym

Zobacz również

Tworek jednak zwraca uwagę na coś jeszcze bardziej niepokojącego. Legia była zatrważająco nieprzygotowana do meczu z Górnikiem pod każdym aspektem. Ekipa Iordanescu była gorsza od rywala fizycznie, taktycznie i piłkarski. Zabrzanie byli szybsi, silniejsi, grali z polotem i mentalnie górowali nad legionistami - zauważa szkoleniowiec.

Oglądaj najnowszy odcinek "Dziennika Sportowego"

  • Czy Piotr Tworek miał bezsenne noce przed zbliżającą się reprezentacyjną przerwą?
  • Co w czasie dwutygodniowej przerwy na mecze kadry może w drużynie poprawić trener?
  • Czy w piłce nożnej szczęcie jest ważniejsze od statystyk?
  • Co trener Tworek widzi pozytywnego w pracy Iordanescu i grze Legii?
  • Czy Wisła Płock najlepsze w tym sezonie ma już za sobą?
  • Jaki będzie wynik meczu Litwa - Polska?

Tego dowiesz się z oglądając najnowszy odcinek "Dziennika Sportowego", w którym Michał Ignasiewicz rozmawia z trenerem Piotrem Tworkiem.