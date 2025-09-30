Pogoń nie zdecydowała się na Cannavaro

Latem w Pogoni doszło do sporych zmian kadrowych. Nowy właściciel klubu przed sezonem zapowiadał, że "Portowcy" będą walczyć o podium. Na razie nic tego nie zapowiada. Piłkarze ze Szczecina przegrali trzy mecze z rządu i aktualnie zajmują 13. miejsce w tabeli.

Wyniki dalekie od oczekiwań były powodem zwolnienia Roberta Kolendowicza. Choć Alex Haditaghi zapewniał, że były już szkoleniowiec "Portowców" nie musi się obawiać o swoją posadę, to na słowach się skończyło. Po ósmej serii spotkań Kolendowicza w Pogoni już nie było. Drużynę przejął jego asystent. Jednak od początku było wiadomo, że Grzegorczyk jest tylko tymczasowym opiekunem zespołu.

W gronie kandydatów do zajęcia miejsca po Kolendowiczu wymieniano sporo nazwisk. Wśród nich były tak znane postacie jak m.in. Fabio Cannavaro. Ostatecznie wybór padł na szkoleniowca zdecydowanie mniej rozpoznawalnego.

Nowy trener Pogoni zdobył mistrzostwo Danii

Nowym trenerem Pogoni został Thomasberg. 50-latek ma za sobą bogatą karierę piłkarską, w trakcie której reprezentował barwy Aalborg BK oraz FC Midtjylland. Wraz z Aalborgiem w 1995 oraz 1999 roku wywalczył mistrzostwo Danii. Łącznie rozegrał 233 mecze w najwyższej lidze duńskiej, w których zdobył 24 gole.

Thomasberg karierę trenerską rozpoczął w 2004 roku, pełniąc rolę asystenta trenera w FC Midtjylland. Potem zasiadał jako pierwszy trener na ławce szkoleniowej "Wilków", a także zespołów FC Hjorring, FC Fredericia i Hobro IK. Z tym ostatnim klubem w sezonie 2016/17 wywalczył awans do Superligaen. W 2018 roku Thomasberg jako pierwszy trener podpisał kontrakt z Randers FC, w którym wcześnie (w latach 2013-17) pełnił rolę trenera asystenta. Z tym klubem w 2021 roku wywalczył Puchar Danii, a także awansował do 1/16 finału Ligi Konferencji Europy.

Thomasberg ma doświadczenie w europejskich pucharach

W 2023 roku Thomasberg został wykupiony z Randers przez FC Midtjylland, a więc klub, który prowadził już w latach 2008-09 i w którym grał jako piłkarz. Jako szkoleniowiec "Wilków" w sezonie 2023/24 wywalczył mistrzostwo Danii, a w sezonie 2024/25 wicemistrzostwo kraju. W ciągu ostatnich 2,5 roku poprowadził zespół z Herning w 115 meczach, w których zanotował 66 zwycięstw, 22 remisy oraz 27 porażek. W meczach ligowych osiągnął wraz z drużyną bardzo dobrą średnią 1,90 punktu na mecz.

Jako szkoleniowiec Midtjylland Thomasberg rywalizował też w europejskich pucharach: eliminacjach i Ligi Mistrzów oraz Lidze Konferencji oraz Lidze Europy. W tych ostatnich rozgrywkach FC Midtjylland w zeszłym sezonie dotarł do 1/16 finału, w której uległ w dwumeczu hiszpańskiemu Realowi Sociedad.