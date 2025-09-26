19-latek zapewnił Zagłębiu awans

Bohaterem Zagłębia okazał się Marcel Reguła. 19-latek najpierw w 1. połowie dogrywki dał gościom prowadzenie, a później w ostatniej części doliczonego czasu gry ustalił wynik.

O sukcesie Arki przesądził gol zdobyty w 103. minucie przez Kamila Jakubczyka.

Wisła może się zrewanżować GKS w lidze

Do największej niespodzianki doszło we wtorek, gdy czwartoligowy Gryf Słupsk pokonał 1:0 po dogrywce występującą na zapleczu ekstraklasy Polonię Warszawa. W pierwszym na tym etapie spotkaniu zespołów ekstraklasy dobrze radząca sobie w tym sezonie Wisła Płock przegrała po dogrywce 2:4 z GKS Katowice. Okazję do rewanżu "Nafciarze" będą mieli już w piątek, gdy podejmą katowiczan w meczu ligowym.

We wtorek awans wywalczył też LKS II Goczałkowice-Zdrój, który występuje na szóstym poziomie rozgrywkowym. W jego składzie znaleźli się piłkarze pierwszej drużyny, na czele z byłym reprezentantem Polski Łukaszem Piszczkiem, którzy grają dwie klasy wyżej, czyli w trzeciej lidze, i pokonali po dogrywce wicelidera drugiej ligi Stal Stalowa Wola 3:1.

W środę natomiast trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz wygrał z pierwszoligowym GKS Tychy 2:0, a w czwartek także trzecioligowa Avia Świdnik wyeliminowała 3:1 innego pierwszoligowca, Ruch Chorzów.

Finał Pucharu Polski 2 maja na PGE Narodowym

28 zwycięzców z 1. rundy awansuje do 1/16 finału. Wówczas stawkę do 32 zespołów uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w europejskich pucharach: broniąca trofeum Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.

Losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się 1 października o godz. 17.00. Finał zostanie rozegrany tradycyjnie 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.