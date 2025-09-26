19-latek zapewnił Zagłębiu awans
Bohaterem Zagłębia okazał się Marcel Reguła. 19-latek najpierw w 1. połowie dogrywki dał gościom prowadzenie, a później w ostatniej części doliczonego czasu gry ustalił wynik.
O sukcesie Arki przesądził gol zdobyty w 103. minucie przez Kamila Jakubczyka.
Wisła może się zrewanżować GKS w lidze
Do największej niespodzianki doszło we wtorek, gdy czwartoligowy Gryf Słupsk pokonał 1:0 po dogrywce występującą na zapleczu ekstraklasy Polonię Warszawa. W pierwszym na tym etapie spotkaniu zespołów ekstraklasy dobrze radząca sobie w tym sezonie Wisła Płock przegrała po dogrywce 2:4 z GKS Katowice. Okazję do rewanżu "Nafciarze" będą mieli już w piątek, gdy podejmą katowiczan w meczu ligowym.
We wtorek awans wywalczył też LKS II Goczałkowice-Zdrój, który występuje na szóstym poziomie rozgrywkowym. W jego składzie znaleźli się piłkarze pierwszej drużyny, na czele z byłym reprezentantem Polski Łukaszem Piszczkiem, którzy grają dwie klasy wyżej, czyli w trzeciej lidze, i pokonali po dogrywce wicelidera drugiej ligi Stal Stalowa Wola 3:1.
W środę natomiast trzecioligowy Zawisza Bydgoszcz wygrał z pierwszoligowym GKS Tychy 2:0, a w czwartek także trzecioligowa Avia Świdnik wyeliminowała 3:1 innego pierwszoligowca, Ruch Chorzów.
Finał Pucharu Polski 2 maja na PGE Narodowym
28 zwycięzców z 1. rundy awansuje do 1/16 finału. Wówczas stawkę do 32 zespołów uzupełnią drużyny reprezentujące Polskę w europejskich pucharach: broniąca trofeum Legia Warszawa, Lech Poznań, Jagiellonia Białystok i Raków Częstochowa.
Losowanie par 1/16 finału Pucharu Polski odbędzie się 1 października o godz. 17.00. Finał zostanie rozegrany tradycyjnie 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
- Wyniki i program 1. rundy STS Pucharu Polski
- 25 września, czwartek
- Avia Świdnik - Ruch Chorzów 3:1 (0:1)
- Odra Bytom Odrzański - Wisła Kraków 0:1 (0:0)
- Radomiak Radom - Zagłębie Lubin 0:2 po dogr. (0:0)
- ŁKS Łódź - Chrobry Głogów 5:3 po dogr. (3:3, 3:1)
- Arka Gdynia - Motor Lublin 1:0 po dogr.
- 24 września, środa
- Legia II Warszawa - Górnik Zabrze 0:3 (0:2)
- Pogoń Grodzisk Maz. - Lechia Gdańsk 0:1 (0:0)
- Siarka Tarnobrzeg - Hutnik Kraków 0:1 (0:0)
- Małapanew Ozimek - Znicz Pruszków 1:2 po dogr. (1:1, 0:0)
- Korona II Kielce - Piast Gliwice 0:1 (0:0)
- Beskid Andrychów - Chojniczanka Chojnice 0:3 (0:2)
- Flota Świnoujście - GKS Jastrzębie Zdrój 2:2 5-3 karne (1:1, 0:0)
- Górnik Łęczna - Cracovia 1:5 (0:3)
- ŁKS Łomża - Odra Opole 0:2 (0:2)
- Zawisza Bydgoszcz - GKS Tychy 2:0 (0:0)
- GKS Wikielec - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (1:0)
- Miedź Legnica - Pogoń Siedlce 2:0 (1:0)
- Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Widzew Łódź 2:2 4-5 karne (2:2, 0:1)
- 23 września, wtorek
- LKS II Goczałkowice-Zdrój - Stal Stalowa Wola 3:1 po dogr. (1:1, 1:1)
- Miedź II Legnica - Świt Szczecin 1:3 (0:0)
- Warta Poznań - Polonia Bytom 0:1 (0:1)
- Stal Rzeszów - Korona Kielce 0:1 (0:0)
- Stal Mielec - Puszcza Niepołomice 1:2 (1:1)
- Gryf Słupsk - Polonia Warszawa 1:0 po dogr.
- Polonia Środa Wlkp. - Olimpia Grudziądz 1:3 (1:2)
- GKS Katowice - Wisła Płock 4:2 po dogr. (2:2, 1:0)
- 30 września, wtorek
- Lechia Tomaszów Mazowiecki - Śląsk Wrocław (18.00)
- Kotwica Kołobrzeg – Pogoń Szczecin 0:3 - walkower
