Palma mógł być bohaterem meczu z Rakowem

Palma mógł zostać bohaterem meczu z Rakowem. Piłkarz Lecha najpierw zaliczył asystę, a później strzelił gola. "Kolejorz" pod Jasną Górą prowadził 2:0, ale w drugiej połowie gracz z Hondurasu brutalnie faulował Arsenicia i słusznie został przez sędziego Szymona Marciniaka ukarany czerwoną kartką.

Palma osłabił Lecha i zrobił krzywdę Arseniciowi

Palma osłabił swoja drużynę, która grając w dziesiątkę straciła dwie bramki i w efekcie mecz zakończył się remisem 2:2. Jeszcze większej straty doznał Raków. "Medaliki" będą musiały radzić sobie bez kapitana zespołu, który po brutalnym ataku zawodnika Lecha doznał złamania kości strzałkowej.

W meczu Raków - Lech piłka do siatki wpadła osiem razy. Sędzia Marciniak anulował aż 4 gole
Klub spod "Jasnej Góry" poinformował, że według wstępnej diagnozy przerwa w grze Arsenicia może potrwać od 6. do 8. tygodni. Istnieje jednak też czarny scenariusz, który zakłada, że obrońca Rakowa w tym roku już na boisku się nie pojawi.

Piłkarz Lecha przeprosił za swój brutalny faul

Głos w sprawie w mediach społecznościowych zabrał winowajca. Palma przeprosił trenerów, piłkarzy i kibiców Lecha za to, że swoim bezmyślnym zagraniem osłabił zespół.

Minęło kilka godzin od zdarzenia i chciałbym, przede wszystkim, złożyć najszczersze przeprosiny sztabowi szkoleniowemu, zespołowi i kibicom Lecha za to, co się wczoraj wydarzyło, przez co drużyna grała w osłabieniu - napisał Palma.

25-latek zwrócił się też do Arsenicia.Po drugie, chciałbym publicznie przeprosić i wyjaśnić, że nie miałem żadnych złych intencji, by wyrządzić krzywdę Zoranowi Arseniciowi. Niestety, spowodowałem kontuzję, której nie chciałem. Życzę mu pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia oraz siły dla niego, jego rodziny i całej drużyny - dodał piłkarz Lecha.