Nowak bohaterem drużyny z Katowic

Mecz GKS-u Katowice z Jagiellonią Białystok w czwartek był jedynym starciem drużyn z ekstraklasy w 1/8 finału Pucharu Polski. Tuż przed przerwą Bartosz Nowak zdobył bramkę dla katowiczan, a na początku drugiej połowy asystował przy golu Białorusina Ilji Szkurina. Później rzut karny wykorzystał napastnik Jagiellonii Afimico Pululu, a w doliczonym czasie na 3:1 podwyższył Nowak.

Przegraliśmy, odpadliśmy, jesteśmy bardzo źli i rozczarowani. Na określenie mojej złości nie ma skali. Nie zrealizujemy założonego celu, jakim było granie we wszystkich możliwych rozgrywkach na wiosnę. Musimy to zaakceptować, w tej chwili nie jest to łatwe – powiedział trener Jagiellonii Adrian Siemieniec.

Piłkarze Chojniczanki bezbłędnie wykonali rzuty karne

W 65. min meczu w Chojnicach po rzucie rożnym piłka trafiła do czekającego na skraju pola karnego pomocnika Korony Kielce Tamara Svetlina. Słoweniec celnie przymierzył w górny lewy róg bramki. Damian Primel nie miał szans na skuteczną interwencję.

W doliczonym czasie Hiszpan Pau Resta sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Mateusza Bąkowicza i otrzymał czerwoną kartkę. Portugalczyk Joao Guilherme w 98. min oddał mocny strzał z rzutu wolnego. Rafał Mamla zdołał go obronić, ale był bezradny wobec dobitki głową Ukraińca Dmytro Juchymowycza.

Pomimo gry w przewadze Chojniczanka nie zdołała zdobyć bramki w dogrywce, choć w 118. min Jakub Goliński wykonał atomowe uderzenie i zmusił Mamlę do ofiarnej interwencji. Piłkarze Chojniczanki bezbłędnie wykonali cztery rzuty karne. Natomiast w drużynie Korony pomylili się Wojciech Kamiński i Konrad Matuszewski. Po ich strzałach piłka przeleciała nad poprzeczką.

Wisła straciła trzy bramki w ciągu 12 minut

Wisła Kraków na stadionie Zawiszy Bydgoszcz objęła prowadzenie w 25. min. Austriak Julius Ertlthaler podał do Albańczyka Ardita Nikaja, który z bliska umieścił piłkę w bramce. Radość wiślaków nie trwała długo, gdyż sędzia podyktował rzut karny po faulu Mariusza Kutwy. Maciej Kona strzałem z 11 metrów pokonał bramkarza Kamila Brodę.

Na początku drugiej połowy pomocnik Zawiszy Michał Cywiński dośrodkował z rzutu wolnego, a Mikołaj Staniak głową strzelił gola na 2:1. Potem po rzucie rożnym Portugalczyk Frederico Duarte skierował piłkę do własnej bramki. Następnie Cywiński z rzutu wolnego trafił w słupek, a Kona podwyższył na 4:1. Wiślacy stracili trzy bramki w ciągu 12 minut.

Finał Pucharu Polski 2 maja na PGE Narodowym

Ostatecznie w 1/4 finału znalazło się pięć klubów z Ekstraklasy, jeden z drugiej ligi oraz dwa z trzeciej. Losowanie ćwierćfinałów, które odbędą się już wiosną, zaplanowano na 10 grudnia. Finał tradycyjnie - 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.