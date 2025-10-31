Pogoń zrewanżowała się Legii
W poprzedniej edycji Pucharu Polski obie drużyny spotkały się ze sobą w finale. Na PGE Narodowym lepsi okazali się legioniści. Dziś "Portowcy" wzięli rewanż.
W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli goli. W 58. minucie wynik spotkania otworzył Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni wykorzystał błąd obrony Legii. Wpadł z piłką w pole karne, zakręcił rywalami i pokonał Gabriela Kobylaka.
Gospodarze do remisu doprowadzili do remisu w 77. minucie. Głową piłkę w siatce gości umieścił Kamil Piątkowski.
Cojocaru i Przyborek przesądzili o awansie Pogoni
Do końca regulaminowego czasu gry rezultat już się nie zmienił i Szymon Marciniak zarządził dogrywkę. W niej więcej szans do zdobycia bramki miała Legia, ale w bramce Pogoni fantastycznie spisywał się Valentin Cojocaru.
Zmarnowane okazje zemściły się na obrońcach trofeum. W 117. minucie "Portowcy" wyprowadzili zabójczą kontrę, którą wykończył Adrian Przyborek. Ten gol przesądził o awansie piłkarzy ze Szczecina.
- Wyniki i program 2. rundy (1/16 finału) STS Pucharu Polski
- (E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga itd.):
- 30 października, czwartek
- Gryf Słupsk (IV) - Lech Poznań (E) 1:2 (0:2)
- Miedź Legnica (I) - Jagiellonia Białystok (E) 2:3 (1:1)
- Arka Gdynia (E) - Górnik Zabrze (E) 1:2 (1:1)
- Legia Warszawa (E) - Pogoń Szczecin (E) 1:2 po dogr. (1:1, 0:0)
- 29 października, środa
- Avia Świdnik (III) - Flota Świnoujście (III) 3:0 (3:0)
- Hutnik Kraków (II) - Wisła Kraków (I) 0:1 (0:0)
- Widzew Łódź (E) - Zagłębie Lubin (E) 1:0 po dogr. (0:0)
- Puszcza Niepołomice (I) - Lechia Gdańsk (E) 1:3 po dogr. (1:1, 0:0)
- Raków Częstochowa (E) - Cracovia (E) 3:0 (2:0)
- 28 października, wtorek
- LKS II Goczałkowice-Zdrój (V) - Polonia Bytom (I) 0:7 (0:4)
- Olimpia Grudziądz (II) - Śląsk Wrocław (I) 0:1 (0:0)
- ŁKS Łódź (I) - GKS Katowice (E) 1:2 (0:1)
- Zawisza Bydgoszcz (III) - GKS Wikielec (III) 3:0 (0:0)
- Chojniczanka Chojnice (II) - Świt Szczecin (II) 3:1 (1:1)
- Znicz Pruszków (I) - Korona Kielce (E) 0:3 (0:1)
- Odra Opole (I) - Piast Gliwice (E) 0:2 (0:1)
