Pogoń zrewanżowała się Legii

W poprzedniej edycji Pucharu Polski obie drużyny spotkały się ze sobą w finale. Na PGE Narodowym lepsi okazali się legioniści. Dziś "Portowcy" wzięli rewanż.

W pierwszej połowie kibice nie zobaczyli goli. W 58. minucie wynik spotkania otworzył Kamil Grosicki. Skrzydłowy Pogoni wykorzystał błąd obrony Legii. Wpadł z piłką w pole karne, zakręcił rywalami i pokonał Gabriela Kobylaka.

Gospodarze do remisu doprowadzili do remisu w 77. minucie. Głową piłkę w siatce gości umieścił Kamil Piątkowski.

Cojocaru i Przyborek przesądzili o awansie Pogoni

Do końca regulaminowego czasu gry rezultat już się nie zmienił i Szymon Marciniak zarządził dogrywkę. W niej więcej szans do zdobycia bramki miała Legia, ale w bramce Pogoni fantastycznie spisywał się Valentin Cojocaru.

Zmarnowane okazje zemściły się na obrońcach trofeum. W 117. minucie "Portowcy" wyprowadzili zabójczą kontrę, którą wykończył Adrian Przyborek. Ten gol przesądził o awansie piłkarzy ze Szczecina.