Gikiewicz trafił do Zagłębia w trybie awaryjnym

Gikiewicz sezon rozpoczął w barwach Widzewa. 38-latek przegrał jednak rywalizację o miejsce w składzie łódzkiej drużyny. Doświadczony golkiper skorzystał na nieszczęściu Dominika Hładuna. Bramkarz Zagłębia dwa tygodnie temu doznał kontuzji baraku w meczu z Legią Warszawa. Uraz jest na tyle poważny, że jego leczenie potrwa najprawdopodobniej do końca roku.

Reklama

W związku z tym klub z Lubina mógł skorzystać ze specjalnej procedury i na zasadzie transferu medycznego zatrudnić piłkarza już po zamknięciu "okienka" transferowego. Wybór padł na Gikiewicza.

Gikiewicz zaliczył najgorszą interwencję w karierze

Los sprawił, że nowy bramkarz Zagłębie ledwie kilka dni po zmianie barw klubowych zmierzył się ze swoimi niedawnymi kolegami z szatni. Gikiewicz tego spotkania nie będzie dobrze wspominał. Popełnił katastrofalny błąd, który zdecydował o porażce i odpadnięciu Zagłębia z Pucharu Polski.

Reklama

Po upływie regulaminowego czasu gry na stadionie w Łodzi było 0:0. Sędzia Jarosław Przybył zarządził, więc dogrywkę. W 112. minucie Widzew miał rzut wolny z około 35. metrów. Dystans spory, ale Bartłomiej Pawłowski zdecydował się na strzał. Piłka leciała w sam środek bramki i wydawało się, że Gikiewicz nie będzie miał problemów z jej złapaniem. Golkiper Zagłębia jednak zaliczył chyba najgorszą interwencję w swojej karierze. Sam wrzucił sobie piłkę do siatki.