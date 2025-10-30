Kuzyn Haalanda strzelił dwa gole dla Rakowa

Raków miał przewagę od pierwszych minut, a udokumentował ją dwoma trafieniami Norweg Jonatan Brunes (13. i 40.) - kuzyn słynnego napastnika Manchesteru City Erlinga Haalanda.

Diaby-Fadiga wykorzystał błąd obrońców Cracovii

Także w drugiej połowie to gospodarze mieli większą kontrolę nad spotkaniem. Wynik ustalił Lamine Diaby-Fadiga (81.). Napastnik Rakowa wykorzystał fatalny błąd obrońców Cracovii.

Klub z Częstochowy, jako jeden z czterech przedstawicieli Polski w europejskich rozgrywkach, dopiero od tej rundy rozpoczął udział w Pucharze Polski. Pozostałe, czyli mistrz kraju Lech Poznań, broniąca trofeum Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok, swoje spotkania rozegrają w czwartek.

Lechia awans zapewnią sobie w 115. minucie

Znajdująca się w strefie spadkowej Ekstraklasy Lechia dopiero w drugiej połowie dogrywki rozstrzygnęła spotkanie w Niepołomicach ze sklasyfikowaną na 14. miejscu w 1. lidze Puszczą. Goście objęli prowadzenie po bramce Ukraińca Maksyma Diaczuka (64.), ale do wyrównania doprowadził Senegalczyk Christopher Simon (74.). Dopiero Słowak Tomas Bobcek z rzutu karnego (115.) przywrócił korzystny dla Lechii wynik, a podwyższył go w doliczonym czasie Serb Aleksandar Cirkovic.

Kolejna runda - 1/8 finału - jest zaplanowana na 2-4 grudnia. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.