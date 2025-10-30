Kuzyn Haalanda strzelił dwa gole dla Rakowa
Raków miał przewagę od pierwszych minut, a udokumentował ją dwoma trafieniami Norweg Jonatan Brunes (13. i 40.) - kuzyn słynnego napastnika Manchesteru City Erlinga Haalanda.
Diaby-Fadiga wykorzystał błąd obrońców Cracovii
Także w drugiej połowie to gospodarze mieli większą kontrolę nad spotkaniem. Wynik ustalił Lamine Diaby-Fadiga (81.). Napastnik Rakowa wykorzystał fatalny błąd obrońców Cracovii.
Klub z Częstochowy, jako jeden z czterech przedstawicieli Polski w europejskich rozgrywkach, dopiero od tej rundy rozpoczął udział w Pucharze Polski. Pozostałe, czyli mistrz kraju Lech Poznań, broniąca trofeum Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok, swoje spotkania rozegrają w czwartek.
Lechia awans zapewnią sobie w 115. minucie
Znajdująca się w strefie spadkowej Ekstraklasy Lechia dopiero w drugiej połowie dogrywki rozstrzygnęła spotkanie w Niepołomicach ze sklasyfikowaną na 14. miejscu w 1. lidze Puszczą. Goście objęli prowadzenie po bramce Ukraińca Maksyma Diaczuka (64.), ale do wyrównania doprowadził Senegalczyk Christopher Simon (74.). Dopiero Słowak Tomas Bobcek z rzutu karnego (115.) przywrócił korzystny dla Lechii wynik, a podwyższył go w doliczonym czasie Serb Aleksandar Cirkovic.
Kolejna runda - 1/8 finału - jest zaplanowana na 2-4 grudnia. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.
- Wyniki i program 2. rundy (1/16 finału) STS Pucharu Polski
- (E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga itd.)
- 29 października, środa
- Avia Świdnik (III) - Flota Świnoujście (III) 3:0 (3:0)
- Hutnik Kraków (II) - Wisła Kraków (I) 0:1 (0:0)
- Widzew Łódź (E) - Zagłębie Lubin (E) 1:0 po dogr. (0:0)
- Puszcza Niepołomice (I) - Lechia Gdańsk (E) 1:3 po dogr. (1:1, 0:0)
- Raków Częstochowa (E) - Cracovia (E) 3:0 (2:0)
- 28 października, wtorek
- LKS II Goczałkowice-Zdrój (V) - Polonia Bytom (I) 0:7 (0:4)
- Olimpia Grudziądz (II) - Śląsk Wrocław (I) 0:1 (0:0)
- ŁKS Łódź (I) - GKS Katowice (E) 1:2 (0:1)
- Zawisza Bydgoszcz (III) - GKS Wikielec (III) 3:0 (0:0)
- Chojniczanka Chojnice (II) - Świt Szczecin (II) 3:1 (1:1)
- Znicz Pruszków (I) - Korona Kielce (E) 0:3 (0:1)
- Odra Opole (I) - Piast Gliwice (E) 0:2 (0:1)
- 30 października, czwartek
- Gryf Słupsk (IV) - Lech Poznań (E) (godz. 12.00)
- Miedź Legnica (I) - Jagiellonia Białystok (E) (15.00)
- Arka Gdynia (E) - Górnik Zabrze (E) (18.00)
- Legia Warszawa (E) - Pogoń Szczecin (E) (21.00)
