Kuzyn Haalanda strzelił dwa gole dla Rakowa

Raków miał przewagę od pierwszych minut, a udokumentował ją dwoma trafieniami Norweg Jonatan Brunes (13. i 40.) - kuzyn słynnego napastnika Manchesteru City Erlinga Haalanda.

Reklama

Diaby-Fadiga wykorzystał błąd obrońców Cracovii

Także w drugiej połowie to gospodarze mieli większą kontrolę nad spotkaniem. Wynik ustalił Lamine Diaby-Fadiga (81.). Napastnik Rakowa wykorzystał fatalny błąd obrońców Cracovii.

Klub z Częstochowy, jako jeden z czterech przedstawicieli Polski w europejskich rozgrywkach, dopiero od tej rundy rozpoczął udział w Pucharze Polski. Pozostałe, czyli mistrz kraju Lech Poznań, broniąca trofeum Legia Warszawa oraz Jagiellonia Białystok, swoje spotkania rozegrają w czwartek.

Lechia awans zapewnią sobie w 115. minucie

Znajdująca się w strefie spadkowej Ekstraklasy Lechia dopiero w drugiej połowie dogrywki rozstrzygnęła spotkanie w Niepołomicach ze sklasyfikowaną na 14. miejscu w 1. lidze Puszczą. Goście objęli prowadzenie po bramce Ukraińca Maksyma Diaczuka (64.), ale do wyrównania doprowadził Senegalczyk Christopher Simon (74.). Dopiero Słowak Tomas Bobcek z rzutu karnego (115.) przywrócił korzystny dla Lechii wynik, a podwyższył go w doliczonym czasie Serb Aleksandar Cirkovic.

Kolejna runda - 1/8 finału - jest zaplanowana na 2-4 grudnia. Finał odbędzie się 2 maja 2026 roku na PGE Narodowym w Warszawie.

  • Wyniki i program 2. rundy (1/16 finału) STS Pucharu Polski
  • (E - ekstraklasa, I - 1. liga, II - 2. liga itd.)
  • 29 października, środa
  • Avia Świdnik (III) - Flota Świnoujście (III) 3:0 (3:0)
  • Hutnik Kraków (II) - Wisła Kraków (I) 0:1 (0:0)
  • Widzew Łódź (E) - Zagłębie Lubin (E) 1:0 po dogr. (0:0)
  • Puszcza Niepołomice (I) - Lechia Gdańsk (E) 1:3 po dogr. (1:1, 0:0)
  • Raków Częstochowa (E) - Cracovia (E) 3:0 (2:0)
  • 28 października, wtorek
  • LKS II Goczałkowice-Zdrój (V) - Polonia Bytom (I) 0:7 (0:4)
  • Olimpia Grudziądz (II) - Śląsk Wrocław (I) 0:1 (0:0)
  • ŁKS Łódź (I) - GKS Katowice (E) 1:2 (0:1)
  • Zawisza Bydgoszcz (III) - GKS Wikielec (III) 3:0 (0:0)
  • Chojniczanka Chojnice (II) - Świt Szczecin (II) 3:1 (1:1)
  • Znicz Pruszków (I) - Korona Kielce (E) 0:3 (0:1)
  • Odra Opole (I) - Piast Gliwice (E) 0:2 (0:1)
  • 30 października, czwartek
  • Gryf Słupsk (IV) - Lech Poznań (E) (godz. 12.00)
  • Miedź Legnica (I) - Jagiellonia Białystok (E) (15.00)
  • Arka Gdynia (E) - Górnik Zabrze (E) (18.00)
  • Legia Warszawa (E) - Pogoń Szczecin (E) (21.00)