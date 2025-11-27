Doberman Isaka kosztował cztery razy więcej niż pies szwedzkiej policji

Dziennik „Svenska Dagbladet” skomentował, że „Isak chyba zwariował, a jego doberman kosztował ponad cztery razy więcej niż specjalnie wyszkolony pies szwedzkiej policji". Jak przystało na rasowego psa tej rasy, jest to fantastyczna wręcz bestia, zarówno obronna, jak i towarzyska - opisała psa firma, która go sprzedała piłkarzowi.

Isak zdecydował się na zakup psa obronnego, bo poczuł się zagrożony. Piłkarz otrzymał w ostatnich tygodniach wiele pogróżek od sympatyków swojego poprzedniego klubu. 1 września 26-letni napastnik przeszedł z Newcastle United do Liverpoolu. "The Reds" za transfer zapłacili rekordowe 125 milionów funtów.

Rodacy nazwali Isaka nieudolną primadonną

Isak podpadł jednak nie tylko fanom "Srok". Pod jego adresem swoją frustrację wylali również kibice reprezentacji Szwecji. Narodowa drużyna "Trzech Koron" w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 zajęła ostatnie miejsce w grupie.

Dziennik „Aftonbladet” opisał, że Isak był obwiniany przez rodaków za nieudolność i zachowanie primadonny. Natomiast angielscy kibice i media stwierdzili, że jest największą klapą w historii ich ligi i z zarobkami w wysokości 13 milionów funtów rocznie zbyt drogim piłkarzem dla Liverpoolu, który z Isakiem w pierwszej jedenastce przegrał cztery pierwsze mecze, co się nie zdarzyło od 1906 roku.

Nowy selekcjoner nie zrezygnuje z Isaka

Jak zapowiedział jednak nowy selekcjoner reprezentacji Szwecji Graham Potter, 26–letni piłkarz będzie filarem jego drużyny w barażach do MŚ 26 marca w półfinale z Ukrainą i ewentualnym finale 31 marca w Sztokholmie ze zwycięzcą pary Albania/Polska.

W drużynie narodowej Isak rozegrał 56 meczów, strzelając 16 bramek. Jest wychowankiem sztokholmskiego AIK, skąd przeszedł do Borussii Dortmund, a następnie do Realu Sociedad, Newcastle i w końcu po trzech latach do Liverpoolu.