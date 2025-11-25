Ślub Ronaldo w głównej świątyni Madery

Powołująca się na otoczenie piłkarza gazeta „Jornal da Madeira” przekazała, że Ronaldo i była argentyńska modelka mieliby stanąć na ślubnym kobiercu po powrocie piłkarskiej reprezentacji Portugalii z mistrzostw świata, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Impreza, na którą w listopadzie zakwalifikowała się portugalska kadra, będzie rozgrywana od 11 czerwca do 19 lipca.

Maderscy dziennikarze potwierdzili, że gwiazdor futbolu weźmie ślub w głównej świątyni tej wyspy – w katedrze pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Funchal. Po ceremonii ślubnej w XVI-wiecznej świątyni para młoda i ich goście udadzą się do „jednego z luksusowych hoteli”. Prawdopodobnie będzie to The Reserve w Funchal. Za jedną noc w dwuosobowym pokoju w tym obiekcie trzeba zapłacić w lipcu co najmniej 1148 euro.

Ronaldo zamierza się ustabilizować i niebawem zakończy karierę

Znajomość Ronaldo z 31-letnią Georginą, pochodzącą z Buenos Aires, trwa od 2015 roku, a w sierpniu tego roku miały miejsce zaręczyny. Piłkarz ma z nią dwie córki - Alanę oraz Bellę. CR7 ma też troje innych dzieci, ale tożsamość ich matek nie jest znana.

Zapowiedź ślubu dowodzi - zdaniem maderskich mediów - że Ronaldo zamierza się ustabilizować i niebawem zakończy karierę piłkarską. 11 listopada, podczas forum ds. turystyki Tourise w Rijadzie, piłkarz potwierdził, że mając prawie 41 lat coraz częściej rozważa zakończenie kariery. Spodziewa się tego, jak dodał, najwcześniej po mundialu.

Ronaldo najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie

Według październikowego magazynu „Forbes” Ronaldo, uchodzący za jednego z najlepszych graczy w historii futbolu, jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie. Portugalczyk zainkasował w tym sezonie ponad 280 mln dolarów. Na drugim miejscu uplasował się Argentyńczyk Lionel Messi z zarobkami o wartości 130 mln dolarów.