Ronaldo poznał przyszłą żonę w butiku

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez są razem od 2016 roku. Ich związek zaczął się niedługo po rozstaniu piłkarza z Iriną Shayk. Poznali się w Madrycie. Portugalczyk wówczas był związany z miejscowym Realem. Rodriguez pracowała jako asystentka sprzedaży w butiku Gucci, do którego Ronaldo często przychodził.

Reklama

Ronaldo wydał fortunę na pierścionek zaręczynowy

41-letni Ronaldo dopiero po dziewięciu latach zdecydował się oświadczyć swojej partnerce, z która urodziła mu dwójkę dzieci. W sierpniu Georgina pochwaliła się pierścionkiem w mediach społecznościowych. Ronaldo wydał na niego fortunę. Szacuje się, że piłkarz za 30 karatową "błyskotkę" zapłacił od 3 do 5 mln dolarów

Ślub Ronaldo i Rodriguez odbędzie się latem

Kolejnym krokiem w życiu słynnej pary będzie ślub. Ronaldo w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, kiedy zmieni stan cywilny. Postanowiliśmy zorganizować ceremonię ślubną po mistrzostwach świata, razem z trofeum. Nie mamy jeszcze dokładnej daty - powiedział Portugalczyk. Mundial 2026 rozpocznie się 11 czerwca. Finał zaplanowano na 19 lipca.

Reklama

Ronaldo pięć razy zdobył Złotą Piłkę

Pomimo zaawansowanego wieku Ronaldo nadal jest powoływany do reprezentacji Portugalii, w której strzelił 143 gole w 225 występach, oraz triumfował w Euro 2016 i finałowym turnieju Ligi Narodów trzy lata później. W przyszłym roku prawdopodobnie szósty raz wystąpi w mistrzostwach świata, których gospodarzami są Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk.

Ronaldo swoją karierę rozpoczął w Sportingu Lizbona. Później występował w Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie Turyn, ponownie w Manchesterze United, a w 2023 roku przeszedł do Al-Nassr Rijad. Pięć razy zdobył Złotą Piłkę i pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów - ostatnio w 2018 roku, tuż przed odejściem z Realu.

Ronaldo zbliża się do końca kariery

Ronaldo w ostatnim wywiadzie ujawnił, że koniec jego kariery jest bliski i choć długo przygotowywał się do tego momentu, będzie to dla niego trudne doświadczenie.

Sądzę, że jestem gotowy. Od 25. roku życia myślałem o końcu kariery, ale wiem, że będzie mi bardzo ciężko. Prawdopodobnie się rozpłaczę. Nic nie da mi tyle radości, co piłka nożna. Nic nie dorówna adrenalinie towarzyszącej strzeleniu gola. Jednak wszystko ma swój początek i koniec - powiedział Ronaldo.