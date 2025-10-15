Anglicy wygrali szósty raz z rzędu

Na sukces Anglików najbardziej zapracował Harry Kane. Kapitan zespołu pod koniec pierwszej połowy zaliczył dublet, strzelając drugą bramkę z rzutu karnego. Dzięki temu po raz trzynasty strzelił więcej niż jednego gola w meczu reprezentacji. Poprzedni rekord Anglików dzierżył Nat Lofthouse, który był gorszy o jeden występ. To szósta z rzędu wygrana w kwalifikacjach zespołu Thomasa Tuchela.

Serbowie stracili bramkę z połowy boiska

W innym spotkaniu grupy K w Andorze Serbię, po dymisji selekcjonera Dragana Stojkovica, tymczasowo poprowadził trener reprezentacji do lat 21 Zoran Mirkovic. Drużyna z minipaństwa napędziła sporo strachu przybyszom z Bałkanów, gdyż prawie przez godzinę remisowała, by ostatecznie ulec 1:3. Gospodarze honorowego gola strzelili uderzeniem z połowy boiska.

Ronaldo ustalił nowy rekord goli w eliminacjach do mundialu

W Lizbonie, podobnie jak miesiąc temu w Budapeszcie, Węgrzy otworzyli wynik meczu z Portugalią. Rosły obrońca Attila Szalai (8. min) wykorzystał przewagę wzrostu po rzucie rożnym. Stosunkowo szybko po składnej akcji gospodarzy wyrównał Cristiano Ronaldo. Lider światowej klasyfikacji wszech czasów przed przerwą dołożył jeszcze jedno trafienie i ma ich już 143. na koncie. Portugalczyk przy okazji pobił rekord liczby goli (41 w 50 występach) w kwalifikacjach MŚ. Dotąd dzielił go z Carlosem Ruizem z Gwatemali.

Błąd portugalskiej defensywy w doliczonym czasie gry sprawił, że Dominik Szoboszlai wyrównał strzałem z kilku metrów, więc lider grupy F świętowanie awansu musi odłożyć w czasie.

Madziarzy (5 pkt) dalej się liczą w walce o awans do baraży. Mocno ich naciska Irlandia, która u siebie pokonała Armenię 1:0. Goście od 52. minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce Tigrana Barseghiana. Jedynego gola zdobył Evan Ferguson (70.).

Reprezentacja Izraela pilnowali snajperzy

Mecz na stadionie Friuli w Udine pomiędzy Włochami i Izraelem odbywał się pod specjalnym nadzorem sił porządkowych, z użyciem dronów. Wszyscy bez wyjątku kibice jak i VIP-y byli poddawani szczegółowym kontrolom przed wejściem na obiekt. Hotel, w którym gościła ekipa Izraela był strzeżony przez snajperów z oddziałów specjalnych.

Italia długo do przerwy nie potrafiła sforsować defensywy gości. Dopiero Mateo Retegui w doliczonym czasie pierwszej połowy wykorzystał rzut karny. Ten sam zawodnik (74.) podwyższył na 2:0 po zmianie stron.

Wynik ustalił Gianluca Mancini w doliczonym czasie. Zwycięstwo zapewniło zespołowi Gennaro Gattuso drugie miejsce w grupie I, które oznacza prawo gry w barażach. W tej samej puli outsiderzy Estonia i Mołdawia w Tallinnie zagrali na remis (1:1). Dla gości oznaczało to pierwszy zdobyty punkt w eliminacjach.

Hiszpania i Turcja walczą o bezpośredni awans

W grupie E sprawa bezpośredniego awansu nie została jeszcze rozstrzygnięta. Pretendenci do pierwszego miejsca zgodnie wysoko wygrali swoje mecze - Hiszpania (12 pkt) z Bułgarią 4:0, a Turcja (9 pkt) z Gruzją 4:1.

To odłożyło w czasie kwestię bezpośredniego awansu. Na 18 listopada w Sewilli zaplanowany jest mecz Hiszpania - Turcja, który ostatecznie wyjaśni tę sprawę. Hiszpanie mają nad najgroźniejszym rywalem w grupie sporą zaliczkę - wygrali w Turcji aż 6:0.

Polska prawdopodobnie zagra w barażach

Drużyny z pierwszych miejsc w każdej z grup awansują bezpośrednio do przyszłorocznych mistrzostw świata. Reprezentacje z drugich lokat, w tym najprawdopodobniej Polska, trafią do baraży, w których dołączy do nich czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów. Zaplanowany na okres od 11 czerwca do 19 lipca 2026 roku mundial odbędzie się, po raz pierwszy, z udziałem 48 krajów.