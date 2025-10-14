Ukraina goni Francję

Francja była jednym z ośmiu europejskich zespołów, które miały szanse już w październiku zapewnić sobie awans do turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku, ale w tym celu musiało zostać spełnionych kilka warunków. Jednym z nich było zwycięstwo nad Islandią, innym - strata punktów przez Ukrainę z Azerbejdżanem.

W Reykjaviku najpierw na prowadzenie wyszli gospodarze po strzale Victora Palssona (39.). Potem goście, gdy trafili Christopher Nkunku (63.) i Jean-Philippe Mateta (68.). Aż wreszcie do wyrównania doprowadził Kristian Hlynsson (70.).

Francja nadal prowadzi w tabeli grupy D z 10 punktami, ale ma już tylko trzy przewagi nad Ukrainą, z którą zmierzy się jeszcze w listopadzie w Paryżu. W Krakowie "gospodarze" wygrali z Azerbejdżanem po bramkach Ołeksija Haculiaka (30.) i Rusłana Malinowskiego (64.). W końcówce pierwszej połowy ukraiński obrońca Witali Mykołenko strzelił gola samobójczego (45+3.).

Szwajcaria nadal musi walczyć o awans

Innym zespołem, który stanął przed szansą zapewnienia sobie przepustki do Ameryki Północnej już w październiku, była Szwajcaria - ale i w jej przypadku warunki nie zostały spełnione. Nie pomógł jej ani bezbramkowy remis w Lublanie, ani niespodziewana porażka Szwecji u siebie z Kosowem 0:1. Helweci zgromadzili 10 punktów, Kosowo ma siedem, Słowenia - trzy, a Szwecja - jeden.

Woltemade uratował Niemców

W grupie A skromne zwycięstwo odnieśli Niemcy - 1:0 nad Irlandią Północną w Belfaście. Przed wpadką uratował ich Nick Woltemade (31.), który zdobył pierwszą w karierze bramkę w drużynie narodowej. Niemcy mają dziewięć punktów, tyle samo co Słowacja, która pokonała u siebie Luksemburg 2:0. Irlandia Płn. zajmuje trzecie miejsce z sześcioma punktami.

Belgia liderem grupy J

W grupie J inicjatywę odzyskała Belgia. Po zwycięstwie nad Walią w Cardiff 4:2 prowadzi w tabeli z 14 punktami, mając jeden przewagi nad Macedonią Północną, ale lider rozegrał o jedno spotkanie mniej. Trzecie miejsce zajmuje Walia z 10 pkt.

Polska prawdopodobnie zagra w barażach

Drużyny z pierwszych miejsc w każdej z grup awansują bezpośrednio do przyszłorocznych mistrzostw świata. Reprezentacje z drugich lokat, w tym najprawdopodobniej Polska, trafią do baraży, w których dołączy do nich czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów. Zaplanowany na 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku mundial odbędzie się, po raz pierwszy, z udziałem 48 krajów.