Bez niespodzianek w polskiej grupie

Niespodzianek nie było w grupie G. Polscy piłkarze tego dnia grali tylko towarzysko, pokonali w Chorzowie Nową Zelandię 1:0. O punkty rywalizowali Finowie z Litwinami oraz Maltańczycy z Holendrami.

W Helsinkach gospodarze przegrywali do przerwy 0:1, ale na początku drugiej połowy znacznie przyspieszyli i ostatecznie - dzięki m.in. bramce byłego napastnika Cracovii Benjamina Kallmana - zwyciężyli 2:1.

Natomiast Holandia pokonała Maltę 4:0. Dwie bramki z rzutów karnych zdobył Cody Gakpo, a po jednym trafieniu dołożyli Tijjani Reijnders i w doliczonym czasie Memphis Depay, który z 53 golami umocnił się na prowadzeniu w strzeleckiej klasyfikacji wszech czasów holenderskiego futbolu.

"Pomarańczowi" zgromadzili 13 pkt, wyprzedzają o trzy Polskę oraz Finlandię, ale popularne „Puchacze” rozegrały jeden mecz więcej (sześć). W niedzielę kadra Jana Urbana zagra w Kownie z pozostającą bez zwycięstwa Litwą, która już nie ma szans nawet na udział w barażach.

Festiwal strzelecki Austriaków

W grupie H w Wiedniu Austriacy pokonali San Marino aż 10:0, już do przerwy prowadząc różnicą sześciu trafień. Cztery bramki tego dnia zdobył 36-letni Marko Arnautovic, który z dorobkiem łącznie 45 goli został najlepszym strzelcem w reprezentacji swojego kraju. Wyprzedził o jedno trafienie legendę tamtejszego futbolu - Toniego Polstera.

To jednocześnie najwyższe zwycięstwo Austriaków w ich historii, poprawienie osiągnięcia z kwietnia 1977 roku, gdy wygrali z Maltą 9:0, również na wiedeńskim Praterze.

Podopieczni niemieckiego selekcjonera Ralfa Rangnicka zrobili duży krok do awansu ma mundial. Po pięciu kolejkach mają komplet 15 pkt i o dwa wyprzedzają Bośnię i Hercegowinę, która - mimo prowadzenia 2:0 - tylko zremisowała na wyjeździe z Cyprem 2:2.

Szkoci odwrócili losy meczu

Bardzo ciekawie jest w grupie C, gdzie prowadzą z dorobkiem 7 pkt w trzech meczach Duńczycy i Szkoci. Oba zespoły wygrały swoje czwartkowe spotkania.

Dania zwyciężyła na neutralnym terenie w węgierskim Zalaegerszeg występującą w roli gospodarza i pozostającą bez punktu w grupie Białoruś 6:0, zaś Szkocja - choć przegrywała 0:1 - pokonała u siebie trzecią w tabeli i mającą tylko 3 pkt Grecję 3:1.

Wyspy Owcze na trzecim miejscu w grupie

Do niespodzianki doszło natomiast w grupie L. Za taką należy uznać zwycięstwo Wysp Owczych w Torshavn nad Czarnogórą, a tym bardziej jego rozmiary. Gospodarze wygrali aż 4:0 i z dorobkiem 9 pkt zajmują trzecie miejsce w grupie.

Sprawę pierwszej lokaty zapewne rozstrzygną mające po 13 pkt lider Chorwacja i wicelider Czechy. W bezpośrednim starciu tych zespołów w czwartek w Pradze padł wynik bezbramkowy.

Tylko pierwsze miejsce gwarantuje bezpośredni awans

Drużyny z pierwszych miejsc każdej z grup awansują bezpośrednio do przyszłorocznego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku. Reprezentacje z drugich lokat trafią do baraży, w których dołączy do nich czterech najlepszych zwycięzców grup Ligi Narodów.

Zaplanowany na 11 czerwca - 19 lipca 2026 roku mundial odbędzie się, po raz pierwszy, z udziałem 48 krajów.