Legia wydostała się ze strefy spadkowej

To był mecz na przełamanie dla obu drużyn. Legia nie zaznała smaku zwycięstwa w dwunastu kolejnych pojedynkach. Natomiast Wisła w ostatnich dwóch spotkaniach schodziła z boiska pokonana.

Ostatecznie to legionistom udało się przerwać złą passę. Dzięki wygranej zespół Marka Papszuna wydostał się ze strefy spadkowej i przynajmniej do niedzieli pozostanie nad kreską.

Adamski w Legii zaliczył debiut marzeń

Jednym z bohaterem derbów Mazowsza był piłkarz pozyskany przez Legię w zimowym okienku transferowym. Rafał Adamski, który jeszcze na jesieni grał w 1. lidze nie tylko strzelił gola, ale również należał do najlepszych piłkarzy w swojej drużynie.

24-letni napastnik do siatki gości trafił w 23 minucie. Nowy nabytek klubu z Łazienkowskiej wykorzystał błąd bramkarza Wisły, który odbił piłkę przed siebie i z bliska wepchnął ją do siatki.

Chodyna wszedł i zapewnił Legii trzy punkty

"Nafciarze" do remisu doprowadzili w 73. minucie. Debiutującego w bramce Legii Otto Hindricha strzałem głową pokonał Wiktor Nowak. Warto dodać, że młodzieżowy reprezentant Polski w przeszłości grał w młodzieżowych drużynach stołecznego zespołu.

Losy meczu w 83. minucie rozstrzygnął Kacper Chodyna. Skrzydłowy Legii chwilę wcześniej wszedł na boisko z ławki rezerwowych. Arkadiusz Reca dośrodkował w pole karne, a Chodyna wykończył akcję uderzeniem bez przyjęcia.

Legia czeka na wynik z Gdyni

Legia po zwycięstwie nad Wisłą awansowała na 15. miejsce. Jeśli w niedzielę Arka Gdynia nie wygra u siebie z GKS Katowice, to legioniści pozostaną nad strefą spadkową. Natomiast zespół z Płocka zajmuje czwartą pozycję. Do prowadzącej Jagiellonii Białystok traci trzy punkty, ale piłkarze z Podlasia rozegrali dwa mecze mniej.