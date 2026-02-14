Kane razy dwa

Kane w 22. min wykorzystał rzut karny, a po trzech minutach podwyższył na 2:0, gdy przymierzył zza pola karnego. Piłka odbiła się od słupka i wpadła do bramki. W drugiej połowie bramkę zdobył Leon Goretzka, któremu asystował Alphonso Davies.

Bayern prowadzi w tabeli. Kane liderem klasyfikacji strzelców

Kane z 26 golami zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi. Drugie miejsce zajmuje inny piłkarz Bayernu - Kolumbijczyk Luis Diaz, który zdobył 13 bramek.

Bayern wygrał 18 z 22 ligowych meczów i prowadzi w tabeli z dorobkiem 57 pkt. Druga Borussia Dortmund ma 51 pkt, trzeci TSG Hoffenheim - 45, a czwarty Bayer Leverkusen - 39.