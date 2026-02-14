Goście osłabieni brakiem Imaza

Jagiellonia przystąpiła do tego meczu bez pauzującego za kartki Jesusa Imaza. Hiszpan to prawdziwa zmora Cracovii - w piętnastu ligowych meczach przeciwko "Pasom" w barwach Wisły Kraków i Jagiellonii zdobył dziewięć bramek, z czego aż siedem na stadionie przy ul. Kałuży.

Z kolei trener gospodarzy Luka Elsner - także z powodu namiaru kartek - nie mógł skorzystać ze swojego podstawowego obrońcy Oskara Wójcika. Zastąpił go wracający po wyleczeniu kontuzji Gustav Henriksson. Inny kluczowy gracz Mateusz Klich w minionym tygodniu był przeziębiony i zajął miejsce na ławce rezerwowych.

Pululu zmarnował "setkę"

Cracovia zaczęła z rozmachem i już w 42. sekundzie mogła objąć prowadzenie. Maxime Dominguez podał w pole karne do Martina Minczewa, ten oddał strzał z powietrza, ale Sławomir Abramowicz zdołał odbić piłkę.

Potem gra się wyrównała, ale żadna z drużyn nie potrafiła wypracować sobie dobrej okazji. W 39. minucie goście wykonywali rzut wolny z 18 metrów. Bartłomiej Wdowik oddał niezły strzał, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.

W 48. min Leiva Nahuel szybko wyrzucił piłkę z autu do Afimico Pululu. Napastnik Jagiellonii w sytuacji sam na sam z bramkarzem kopnął piłkę obok słupka.

Ostatnie słowo mogło należeć do Cracovii

Obydwa zespoły grały bardzo uważnie w obronie, nie podejmowały zbytniego ryzyka. W 81. min Cracovia była bardzo bliska objęcia prowadzenia. Po rozegraniu rzutu rożnego i dośrodkowaniu Klicha, Brahim Traore oddał strzał głową, po którym piłka odbiła się od słupka. Dobitkę Kahveha Zahiroleslama na linii bramkowej zatrzymał Abramowicz.

Sporo emocji było w doliczonym czasie gry. Najpierw Jagiellonia mogła zdobyć bramkę po rozegraniu rzutu rożnego, a w ostatniej akcji meczu Cracovia wywalczyła rzut wolny z 17 metrów. Mocny strzał Amira Al-Ammariego był minimalnie niecelny.

Cracovia Kraków - Jagiellonia Białystok 0:0

Żółta kartka - Cracovia Kraków: Mateusz Praszelik, Brahim Traore, Martin Minczew. Jagiellonia Białystok: Andy Pelmard, Bernardo Vital, Afimico Pululu, Yuki Kobayashi

Sędzia: Piotr Lasyk (Bytom)

Widzów: 10 101

Cracovia Kraków: Sebastian Madejski - Bosko Sutalo, Gustav Henriksson, Brahim Traore, Dominik Piła - Amir Al-Ammari, Mateusz Praszelik (74. Mateusz Klich), Maxime Dominguez (62. Beno Selan) - Ajdin Hasić (90. Mateusz Tabisz), Martin Minczew (62. Kahveh Zahiroleslam), Pau Sans (74. Dijon Kameri)

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Andy Pelmard (46. Yuki Kobayashi), Bernardo Vital, Bartłomiej Wdowik - Alejandro Pozo (62. Kamil Jóźwiak), Taras Romanczuk, Bartosz Mazurek, Leiva Nahuel (74. Dawid Drachal) - Samed Bazdar (90. Leon Flach), Afimico Pululu (90. Dimitris Rallis).