Koszmarny błąd rywala Szczęsnego

Lewandowski i Szczęsny czwartkowy mecz na Estadio Metropolitano w Madrycie zaczęli na ławce rezerwowych. Kapitan reprezentacji Polski na murawie pojawił się jeszcze przed przerwą, ale gdy wchodził na boisko było już 3:0 dla Atletico.

Gospodarze w pierwszej połowie kompletnie zdominowali gości. Od pierwszej minuty ruszyli do ataku i już w 7. minucie otworzyli wynik spotkania. Koszmarny błąd popełnił Joan Garcia. Rywal Szczęsnego do miejsca w składzie Barcelony nie trafił w piłkę, którą podał do niego Eric Garcia i ta wtoczyła się bramki.

Barclona znokautowana już przed przerwą

Piłkarze Atletico napoczęli rywali i poczuli krew. Siedem minut po strzeleniu pierwszego gola podwyższyli na 2:0. Autorem trafienia był Antoine Griezmann. Francuz wykończył piękną akcję swojego zespołu.

Madrytczycy nie zwalniali tempa. W 33. było już 3:0. Na listę strzelców wpisał się Ademola Lookman, a asystował mu Julian Alvarez.

W doliczonym czasie gry Nigeryjczyk i Argentyńczyk zamienili się rolami. Tym razem podawał Lookman, natomiast piłkę w siatce umieścił Alvarez.

Lewandowski "skasował" gola Cubarsiego

Barcelona miała całą drugą połowę na choć częściowe odrobienie strat, by w rewanżu zachować realne szanse na awans. Katalończykom w 52. minucie udało się trafić do bramki Atletico, ale gol nie został zaliczony. Po analizie VAR okazało się, że na minimalnym spalonym był Lewandowski i Pau Cubarsi nie zapisał się w protokole meczowym.

Do ostatniego gwizdka sędziego sporo działo się pod jedną i drugą bramką. Od 85. minuty po czerwonej kartce dla Erica Garcii Barcelona grała w osłabieniu, ale ostatecznie wynik już nie uległ zmianie.

Barcelona w rewanżu będzie potrzebowała cudu

Porażka 0:4 stawia drużynę Lewandowskiego i Szczęsnego w bardzo trudnej sytuacji. W rewanżu na Camp Nou gospodarzom będzie potrzebny niemal cud, by odwrócić losy awansu.

W drugim półfinałowym pojedynku Pucharu Hiszpanii Real Sociedad San Sebastian w derbach Kraju Basków pokonał na wyjeździe Athletic Bilbao 1:0.

Finał Puchar Hiszpanii odbędzie się 18 kwietnia. Te rozgrywki najczęściej - 32 razy wygrywała Barcelona, która w ubiegłym sezonie w decydującym spotkaniu po dogrywce pokonała Real Madryt 3:2.