Szmyt będzie grał z dwoma siódemkami na koszulce

Szmyt z nowym pracodawcą związał się trzyletnim kontraktem. W umowie pomiędzy stronami znalazła się opcją rocznego przedłużenia. Nowy nabytek Jagiellonii będzie grał na koszulce z numerem 77.

Reklama

Szmyt jest wychowankiem Warty Poznań. W jej barwach debiutował w Ekstraklasie. Po spadku Warty z do pierwszej ligi, latem 2024 roku, przeniósł się do Zagłębia Lubin. W zespole "Miedziowych" wystąpił w 39. spotkaniach, strzelił w nich trzy bramki i zaliczył cztery asysty.

Szmyt piątym transferem Jagiellonii

Szmyt jest piątym nowym piłkarzem Jagiellonii. Wcześniej umowy podpisano nie tylko z Nahuelem Leivą, ale też z grającym na lewej obronie 22-letnim Portugalczykiem Guilherme Montoią, 21-letnim reprezentantem Bośni i Hercegowiny, napastnikiem Samedem Bazdarem i 23-letnim greckim środkowym obrońcą Apostolosem Konstantopoulosem.

Z tej grupy tylko Bazdar został zgłoszony do rozgrywek europejskich, w których Jagiellonia zagra w drugiej połowie lutego dwumecz z włoską Fiorentiną w walce o ćwierćfinał Ligi Konferencji. Zgłoszeni zostali również stoper Andy Pelmard i skrzydłowy Kamil Jóźwiak, który dotychczas nie grali w LK, bo w ubiegłym roku zbyt późno trafili do klubu.