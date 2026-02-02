Gospodarze nie wykorzystali szansy

Bruk-Bet Termalica zimową przerwę spędziła na dnie ligowej tabeli. Ekipa z Niecieczy jednak już po pierwszej wiosennej kolejce mogła uciec ze strefy spadkowej. Wyniki piątkowych, sobotnich i niedzielnych meczy rywali tak się ułożyły, że w przypadku zwycięstwa nad Cracovią popularne "Słonie" mogły awansować aż na 13. pozycję.

Gospodarze nie wykorzystali okazji. Do przerwy remisowali 0:0, ale po przerwie "Pasy" strzeliły zwycięskiego gola i trzy punkty pojechały do Krakowa.

Debiutant autorem zwycięskiego gola

Autorem jedynej bramki był Pau Sans. Hiszpan dostał idealne podanie od Karola Knapa i z bliska umieścił piłkę w siatce Adriana Chovana. W ten sposób 21-letni napastnik w swoim debiucie w na polskich boiskach zaliczył pierwsze trafienie.

Cracovia dzięki zwycięstwu w Niecieczy awansowała na czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącej Wisły Płock traci trzy punkty.