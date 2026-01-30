Urban największe szanse daje Lechowi i Jagiellonii

Walka o mistrzowski tytuł zapowiada się bardzo emocjonująco. Różnice punktowe są niewielkie. W czołówce tabeli jest spory ścisk.

Najbardziej stabilne są Lech i Jagiellonia. Ich atuty to solidna kadra, dobrzy trenerzy oraz doświadczenie w walce o trofea i występy w Europie. Raków zmienił trenera, a to poważna rzecz i zobaczymy, jak debiutant w Ekstraklasie odnajdzie się w zupełnie nowych realiach - powiedział w rozmowie z "TVP Sport" Urban.

Urban nie skreśla Legii w walce o europejskie puchary

Selekcjoner biało-czerwonych nie wierzy, że do walki o mistrzowski tytuł włączy się na wiosnę Legia, ale jego zdaniem "Wojskowi" będą liczyć się w grze o miejsce gwarantujące w europejskich pucharach. Klub z Warszawy po rundzie jesiennej zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. Do rundy wiosennej przystąpi pod wodzą Marka Papszuna.

Może nowy trener wykrzesze z zawodników ich potencjał? Bardzo jestem ciekawy Wisły Płock i Górnika Zabrze. Zobaczymy, czy zdołają podtrzymać świetną passę z jesieni i wykorzystają to, co wtedy ugrali, by latem zagrać w pucharach - zakończył Urban.