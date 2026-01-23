Czwarta porażka Linette z Muchovą

Z Muchovą mierzyła się po raz piąty w karierze i doznała czwartej porażki. Wygrała jedynie ich pierwsze spotkanie, w 2019 roku w Nowym Jorku.

29-latka z Ołomuńca uchodzi za jedną z najlepiej wyszkolonych technicznie zawodniczek. Jej potencjał jest olbrzymi, ale z gry często eliminują ją problemy zdrowotne. W rankingu najwyżej była we wrześniu 2023 roku, na ósmym miejscu. W 2023 roku przegrała finał French Open z Igą Świątek. W dorobku ma też wielkoszlemowe półfinały z Melbourne (2021) i US Open (2023, 2024).

22 niewymuszone błędy Linette

Zajmująca 50. miejsce w rankingu WTA Linette musiałaby więc zagrać bardzo dobre spotkanie, aby nawiązać walkę z Muchovą, a tymczasem przytrafił jej się słabszy dzień. Polka popełniła aż 22 niewymuszone błędy, przy zaledwie sześciu uderzeniach wygrywających. Czeszka błędów i "winnerów" miała po 15. Muchovej problemów nie sprawiał też serwis Linette. W efekcie Polka raz po raz była przełamywana.

Linette w Melbourne pokonała dwie Amerykanki

33-letnia tenisistka z Poznania tylko raz wygrała co najmniej trzy mecze w Wielkim Szlemie. Miało to miejsce w 2023 roku właśnie w Australian Open, gdy dotarła aż do półfinału.

W 1. rundzie Linette pokonała rozstawioną z numerem 15. Amerykankę Emmę Navarro 3:6, 6:3, 6:3, a następnie zwyciężyła jej rodaczkę Ann Li 6:3, 6:3.

Muchova w ciekawie zapowiadającym się meczu 1/8 finału zagra z rozstawioną z numerem trzecim Coco Gauff. Amerykanka w piątek pokonała swoją rodaczkę Hailey Baptiste 3:6, 6:0, 6:3. Czeszka ma z Gauff bilans 0-4.