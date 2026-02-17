Yamal zmarnował rzut karny

Ostatni dni są bardzo nieudane dla drużyny Hansiego Flicka. W czwartek jego podopieczni przegrali w pierwszym meczu półfinału Pucharu Hiszpanii w Madrycie z Atletico aż 0:4, a w poniedziałkowy wieczór ich kibice przeżyli kolejne rozczarowanie. A wcale nie musiało się tak skończyć...

Do przerwy w Gironie nie było bramek, choć w doliczonym czasie pierwszej połowy Barcelona miała świetną okazję do objęcia prowadzenia. Lamine Yamal nie wykorzystał jednak rzutu karnego, trafiając w słupek.

Girona szybko odpowiedziała na gola Barcelony

W 59. minucie goście dopięli swego. Po dośrodkowaniu Julesa Kounde bramkę głową zdobył Pau Cubarsi. Już chwilę potem wyrównał jednak Thomas Lemar, co zwiastowało duże emocje w końcówce.

W 73. min na boisko wszedł Lewandowski (bramkarz Wojciech Szczęsny spędził mecz na ławce rezerwowych), lecz Barcelona nie tylko nie poprawiła wyniku, ale nawet straciła remis. W 86. min zwycięstwo Gironie zapewnił również wprowadzony z ławki Fran Beltran.

Sędzia nie uznał gola Lewandowskiego

Doliczony czas przyniósł jeszcze sporo emocji oraz nerwów z obu stron. Lewandowski trafił nawet do siatki, lecz sędzia od razu nie uznał bramki z powodu spalonego. W 90+9. minucie arbiter pokazał czerwoną kartkę piłkarzowi gospodarzy Joelowi Roce.

Bramkarzem Girony - wypożyczonym właśnie z "Dumy Katalonii" - jest Marc-Andre ter Stegen, ale niemiecki piłkarz nie może obecnie grać z powodu kontuzji.

Barcelona po raz pierwszy od początku października przegrała dwa kolejne mecze, licząc wszystkie rozgrywki. W tabeli Primera Division ma 58 punktów i o dwa ustępuje "Królewskim", którzy już w sobotę pokonali u siebie Real Sociedad San Sebastian 4:1. Girona zajmuje 12. miejsce.