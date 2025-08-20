Włoskie Stowarzyszenie Trenerów (AIAC) wystosowało oficjalny list do Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC). Szkoleniowcy domagają się wykluczenia reprezentacji Izraela oraz klubów z tego kraju z europejskich rozgrywek z powodu wojny w Strefie Gazy.

Izrael odpowiedział na atak Hamasu

Wojna wybuchła 7 października 2023 roku, gdy bojownicy Hamasu z zaskoczenia zaatakowali Izrael﻿. Według przywódców Hamasu była to odpowiedź na izraelskie ataki na kobiety, profanację meczetu Al-Aksa w Jerozolimie, izraelską okupację terytoriów palestyńskich﻿, blokadę Strefy Gazy, ekspansję nielegalnych osiedli izraelskich, a także trudną sytuację palestyńskich uchodźców oraz więźniów.

Reklama

Po usunięciu bojowników Hamasu ze swojego terytorium, Izrael odpowiedział bombardowaniem Strefy Gazy. Następnie rozpoczął lądową operację wojskową. Od początku izraelskiej okupacji w Strefie Gazy zginęło ponad 60 tysięcy Palestyńczyków. Według szacunków Organizacji Narodów Zjednoczonych, ponad połowa z nich to kobiety i dzieci. W wyniku tej wojny zginęło najwięcej Palestyńczyków w przebiegu całego konfliktu arabsko-izraelskiego, który trwa od połowy XX wieku.

Rosja została wykluczona przez UEFA i FIFA

Reprezentacja Rosji i rosyjskie kluby zostały zawieszone przez UEFA i FIFA kilka dni po inwazji na Ukrainę, rozpoczętej w lutym 2022 roku. Inaczej postąpiono w przypadku Izraela. Do tej pory żadna drużyna z federacji UEFA nie odmówiła gry z izraelskimi drużynami.

Po wybuchu wojny Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) zdecydowała o tym, że izraelskie drużyny mecze w międzynarodowych rozgrywkach w roli gospodarza będą rozgrywać na neutralnym terenie.

Reklama

Włosi we wrześniu zmierzą się z Izraelem

Reprezentacja Włoch zmierzy się z Izraelem w eliminacjach mistrzostw świata. Pierwszy mecz ma odbyć się 8 września w Debreczynie na Węgrzech, a rewanż w Udine zaplanowano na 14 października.

Izrael musi się zatrzymać. Środowisko piłkarskie również musi podjąć działania. Zarząd Włoskiego Stowarzyszenia Trenerów (AIAC) jednomyślnie uważa, że biorąc pod uwagę codzienne masakry, które doprowadziły do śmierci setek piłkarzy i trenerów, konieczne jest tymczasowe wykluczenie Izraela z rozgrywek sportowych - napisano w liście AIAC.

Moglibyśmy skupić się na grze, odwracając wzrok. Uważamy jednak, że to nie jest słuszne. Świat płonie. Wielu ludzi cierpi. Obojętność jest niedopuszczalna – powiedział wiceprezes AIAC Francesco Perondi.

Snajperzy czuwali nad bezpieczeństwem na stadionie

Adresatem listu jest Włoska Federacja Piłki Nożnej, ale ma być on też przekazany FIFA i UEFA. Prezes krajowej federacji Gabriele Gravina jest również wiceprezesem UEFA.

Włosi w październiku 2024 roku mierzyli się z Izraelem w Lidze Narodów. Przed meczem w Udine doszło do wielu protestów. Zapewniono dodatkowe środki bezpieczeństwa. Na dachu stadionu czuwali snajperzy.

Liczba ofiar przekroczyła 62 tysiące

Katastrofa humanitarna w Strefie Gazy pogłębia się, a zdaniem ekspertów Palestyńczycy umierają z głodu. ONZ informuje, że w ciągu 22 miesięcy od wybuchu wojny liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 62 tysiące.

Stowarzyszenie AIAC zrzesza około 18 tysięcy osób, w tym trenerów i personel techniczny na wszystkich poziomach włoskiej piłki nożnej – od Serie A po ligi amatorskie.