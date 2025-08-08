Polityczny transparent na meczu Rakowa z Maccabi

Raków przegrał na własnym boisku z Maccabi 0:1. W ten sposób mocno skomplikował sobie sprawę awansu do kolejnej rundy eliminacji. Jeśli w rewanżu podopieczni Marka Papszuna nie odwrócą losów dwumeczu, to pożegnają się z europejskimi pucharami.

To nie jedyna zła rzecz, która może spotkać klub z Częstochowy. W trakcie czwartkowego meczu na trybunie, gdzie zasiadają najzagorzalsi kibice Rakowa wywieszony został transparent: "Izrael morduje, a świat milczy". W związku z tym nad Rakowem zawisła groźba sankcji ze strony władz europejskiej piłki.

UEFA nałoży karę na Raków?

UEFA nie lubi jak polityka przenosi się na piłkarskie stadiony. Prawie zawsze w takich przypadkach na kluby nakładane są kary.

W związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy Raków rewanżowy mecz z Maccabi Hajfa rozegra na Węgrzech, w Debreczynie.