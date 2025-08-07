Crvena Zvezda z Poznania wyjechała zadowolona

Lech blado wypadł na tle mistrza Serbii. Gospodarze tylko w pierwszej połowie potrafili dotrzymać kroku rywalom. Po przerwie goście dominowali na bisku i zasłużenie wygrali w stolicy Wielkopolski. Zwycięstwo na wyjeździe 3:1 to solidna zaliczka przed rewanżem w Belgradzie. Nic więc dziwnego, że Serbowie zadowoleni opuszczali Poznań.

Reklama

Serbowie podziękowali kibicom Lecha

Crvena Zvezda na stadionie "Kolejorza" miała jeszcze jeden powód do satysfakcji. Dostarczyli jej go kibice Lecha. Najzagorzalsi fani mistrzów Polski zasiadający w tzw. "Kotle" w trakcie meczu wywiesili na trybunie transparent w barwach serbskiej flagi i napisem "Kosovo je srbija" (Kosowo jest serbskie).

Flaga nie uszła uwadze i została "doceniona" przez serbski klub. Crvena Zvezda na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych podziękowała kibicom Lecha.

Reklama

Prezydent Serbii murem za Crveną Zvezdą Belgrad

Crvena Zvezda to najbardziej utytułowany serbski klub piłkarski w historii. Rywale Lecha mogą liczyć nie tylko na wsparcie kibiców, sponsorów, ale również najwyższych władz swojego kraju z prezydentem Aleksandarem Vučiciem na czele. Budżet serbskiej drużyny znacznie przerasta możliwości finansowe Lecha. Po porażce 1:3 na własnym stadionie szanse "Kolejorza" na wyeliminowanie mistrza Serbii wydają się zerowe. Rewanż odbędzie się 12 sierpnia w Belgradzie.

Lech będzie grał w fazie ligowej europejskich pucharów

Jeżeli mimo niekorzystnego wyniku Lech zdoła wyeliminować drużynę z Belgradu, jego rywalem w ostatniej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów będzie cypryjski Pafos FC lub Dynamo Kijów. We wtorek w Lublinie, gdzie Dynamo wystąpiło w roli gospodarza, ukraiński zespół przegrał 0:1.

Natomiast w przypadku odpadnięcia po rywalizacji z Crveną Zvezdą, Lech trafi do 4. rundy eliminacji Ligi Europy - tam czeka już belgijski KRC Genk. Porażka w dwumeczu z belgijskim klubem nie oznacza jednak, że "Kolejorz" nie zagra w tym sezonie w fazie ligowej europejskich pucharów. Mistrz Polski nawet jeśli przegra z Genk, to trafi do fazy ligowej Ligi Konferencji.