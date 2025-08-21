Turcy uderzyli w Izrael transparentem

Fenerbahce w środowy wieczór gościło na własnym stadionie Benficę Lizbona. Tureccy kibice w trakcie meczu postanowili wyrazić swoje zdanie na temat poczynań Izraela w Strefie Gazy. Miejscowi fani na jednej z trybun wywiesili wielki transparent z hasłem: "Stop ludobójstwu w Gazie! Wolna Palestyna!".

Mecz 4. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Benficą zakończył się remisem 0:0. Gospodarze nie wykorzystali przewagi jednego zawodnika, bo po czerwonej kartce dla Florentino Luisa, od 71. minuty goście grali w osłabieniu. W barwach ekipy ze Stambułu od pierwszej do ostatniej minuty na boisku przebywał Sebastian Szymański.

Rózga na ławce, Włodarczyk poza kadrą Sturmu

Blisko do fazy ligowej Champions League są piłkarze norweskiego Bodoe/Glimt. W pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji rozgromili na własnym stadionie Sturm Graz 5:0. Całe spotkanie na ławce rezerwowych austriackiej ekipy przesiedział Filip Rózga. Natomiast Szymon Włodarczyk nie zmieścił się nawet na ławce rezerwowych.

Liga Mistrzów nie dla Lecha

W poprzedniej rundzie z rozgrywkami pożegnał się Lech Poznań, który przegrał dwumecz z Crveną Zvezdą Belgrad (1:3 i 1:1). Mistrz Polski trafił do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy, gdzie jego rywalem będzie w czwartek KRC Genk.