Turcy uderzyli w Izrael transparentem

Fenerbahce w środowy wieczór gościło na własnym stadionie Benficę Lizbona. Tureccy kibice w trakcie meczu postanowili wyrazić swoje zdanie na temat poczynań Izraela w Strefie Gazy. Miejscowi fani na jednej z trybun wywiesili wielki transparent z hasłem: "Stop ludobójstwu w Gazie! Wolna Palestyna!".

Mecz 4. rundy eliminacji do Ligi Mistrzów pomiędzy Fenerbahce a Benficą zakończył się remisem 0:0. Gospodarze nie wykorzystali przewagi jednego zawodnika, bo po czerwonej kartce dla Florentino Luisa, od 71. minuty goście grali w osłabieniu. W barwach ekipy ze Stambułu od pierwszej do ostatniej minuty na boisku przebywał Sebastian Szymański.

UEFA wykluczy Izrael z rozgrywek? Odpowiedź nie pozostawia złudzeń
Rózga na ławce, Włodarczyk poza kadrą Sturmu

Blisko do fazy ligowej Champions League są piłkarze norweskiego Bodoe/Glimt. W pierwszym meczu ostatniej rundy eliminacji rozgromili na własnym stadionie Sturm Graz 5:0. Całe spotkanie na ławce rezerwowych austriackiej ekipy przesiedział Filip Rózga. Natomiast Szymon Włodarczyk nie zmieścił się nawet na ławce rezerwowych.

Liga Mistrzów nie dla Lecha

W poprzedniej rundzie z rozgrywkami pożegnał się Lech Poznań, który przegrał dwumecz z Crveną Zvezdą Belgrad (1:3 i 1:1). Mistrz Polski trafił do czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy, gdzie jego rywalem będzie w czwartek KRC Genk.

  • Wyniki pierwszych meczów 4. rundy eliminacji LM
  • 20 sierpnia, środa
  • ścieżka mistrzowska:
  • Bodoe/Glimt (Norwegia) - Sturm Graz (Austria) 5:0 (3:0)
  • Celtic Glasgow (Szkocja) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan) 0:0
  • FC Basel (Szwajcaria) - FC Kopenhaga (Dania) 1:1 (1:1)
  • ścieżka ligowa:
  • Fenerbahce Stambuł (Turcja) - Benfica Lizbona (Portugalia) 0:0
  • 19 sierpnia, wtorek
  • ścieżka mistrzowska:
  • Ferencvaros Budapeszt (Węgry) - Karabach Agdam (Azerbejdżan) 1:3 (1:0)
  • Crvena Zvezda Belgrad (Serbia) - Pafos FC (Cypr) 1:2 (0:1)
  • ścieżka ligowa:
  • Rangers FC (Szkocja) - Club Brugge (Belgia) 1:3 (0:3)
  • rewanże 26-27 sierpnia