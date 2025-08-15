Raków zamknął Izraelczykom drogę do europejskich pucharów

Raków pokonał w rewanżu Maccabi 2:0 i wyrzucił Izraelczyków z europejskich pucharów. Zwycięstwo i awans do 4. rundy eliminacji do Ligi Konferencji polskiej drużyny zostały przyćmione przez wydarzenia na trybunach stadionu w węgierskim Debreczynie. Kibice z Izraela "zaprezentowali" na nich transparent z hasłem "murderers since 1939" (mordercy od 1939).

Prezydent Nawrocki zareagował na skandal w Debreczynie

Na skandaliczne zachowanie Izraelczyków zareagowała głowa naszego państwa. Skandaliczny transparent wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa obraża pamięć o obywatelach polskich – ofiarach II wojny światowej, wśród których było 3 mln Żydów. Głupota, której nie tłumaczą żadne słowa - napisał w mediach społecznościowych prezydent RP - napisał w mediach społecznościowych prezydent RP Karol Nawrocki.

Prezes PZPN złoży skargę na Izraelczyków

Do skandalicznego incydentu odniósł się też rządzący polską piłką Cezary Kulesza.Nie ma zgody na prowokacje i fałszowanie historii. Pilnie wystąpimy do UEFA o zajęcie stanowiska i wyciągnięcie konsekwencji za skandaliczny transparent i oburzające zachowania na trybunach w czasie meczu Maccabi - Raków - zapowiedział prezes PZPN.