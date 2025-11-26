Kochalski wygrał pojedynek z Hojlundem

Piłkarze Napoli długo nie potrafili znaleźć sposobu na pokonanie reprezentanta Polski. Nie udało im się to nawet z rzutu karnego. W 56. minucie Kochalski obronił jedenastkę wykonywaną przez Rasmusa Hojlunda.

Reklama

Marciniak sędzią meczu w Neapolu

W końcu jednak Kochalski skapitulował. W 65. min golkipera Karabachu pokonał Scott McTominay, a siedem minut później samobójcze trafienie zanotował Marko Jankovic.

Mecz w Neapolu sędziował Szymon Marciniak. Pierwszy gwizdek poprzedziła mała uroczystość upamiętniająca legendę klubu Diego Maradonę. Słynny Argentyńczyk, którego imię nosi tamtejszy stadion, zmarł dokładnie pięć lat temu.

Drużyna Kochalskiego na 16. miejscu

Po 5. kolejkach drużyna Kochalskiego zajmuje 16. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Natomiast Napoli jest 18.