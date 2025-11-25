Szczęsny oglądał mecz z ławki rezerwowych

Robert Lewandowski na Stamford Bridge grał od pierwszej minuty. Wojciech Szczęsny mecz oglądał z ławki rezerwowych. Polak stracił miejsce w bramce, bo po wyleczeniu kontuzji do gry wrócił Joan Garcia.

Rywal Szczęsnego do miejsca w składzie Barcelony pierwszy raz skapitulował w 27. minucie. Samobójcze trafienie zaliczył Jules Kounde.

Araujo "wyleciał" z boiska, Estevao podwyższył na 2:0

Na tym nie koniec kłopotów Barcelony. Tuż przed przerwą z boiska "wyleciał" Ronald Araujo. Urugwajczyk brutalnie faulował rywala za co obejrzał drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę i drużyna Lewandowskiego i Szczęsnego musiała radzić sobie grając w osłabieniu.

Gospodarze bardzo szybko wykorzystali przewagę jednego zawodnika. W 55. na 2:0 podwyższył Estevao. Brazylijczyk zakręcił obrońcami Barcelony i mocnym strzałem pod poprzeczkę pokonał Garcię.

Obrońcy Chelsea skutecznie "wyłączyli" Lewandowskiego

Wynik spotkania na 3:0 nieco ponad kwadrans przed końcem regulaminowego czasu gry ustalił Liam Delap. W tym momencie Lewandowskiego już nie było na murawie. 37-letni napastnik Barcelony został zmieniony w 62. minucie. To nie był łatwy i udany mecz dla kapitana reprezentacji Polski. Od samego początku obrońcy Chelsea nie przebierali w środkach, by powstrzymać Lewandowskiego.

Polak już w drugiej minucie leżał na murawie i cierpiał po faulu jednego z rywali. Krótko podsumowując zarówno Lewandowski jak i jego koledzy z zespołu szybko będą chcieli zapomnieć o wyprawie do stolicy Anglii.

Od teraz bilans przemawia na korzyść Chelsea

Była to 15. konfrontacja Chelsea i Barcelony w Lidze Mistrzów. Do wtorkowego wieczoru bilans pojedynków był remisowy. Oba zespoły miały po cztery zwycięstwa, sześć razy mecze kończyły się wynik nierozstrzygniętym.

Po tym zwycięstwie Chelsea jest na 5. miejsce w tabeli Ligi Mistrzów. Natomiast Barcelona po pięciu kolejkach zajmuje 15. pozycję.