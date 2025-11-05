Kochalski zawinił przy pierwszym golu

W środowy wieczór Chelsea dość szybko objęła prowadzenie. W 16. minucie Kochalskiego pokonał Estevao. Były golkiper Stali Mielec dał się zaskoczyć uderzeniem przy bliższym słupku. W tej sytuacji można mieć pretensje do Polaka, bo według bramkarskiego abecadła ten róg powinien być przez niego pilnie strzeżony.

Gospodarze nie załamali się straconym golem. W 29. minucie doprowadzili do remisu, a dziesięć minut później byli już na prowadzeniu. Do siatki Chelsea trafiali Leandro Andrade i Marko Jankovic.

Kochalski uratował Karabach przed porażką

Goście straty odrobili w 53. minucie za sprawą Alejandro Garnacho. W doliczonym czasie gry "The Blues" mieli okazję, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Przed porażką Karabach uratował Kochalski. Polski bramkarz popisał się skuteczną interwencją.

Zarówno Karabach, jak i Chelsea mają po siedem punktów i są sklasyfikowane, odpowiednio, na 12. i 10. miejscu.

Urban w piątek ogłosi powołania do kadry

25-letni golkiper występem przeciwko Chelsea wysłał kolejny sygnał selekcjonerowi reprezentacji Polski. Jan Urban w piątek ogłosi powołania na eliminacyjne mecze z Holandią i Maltą. Czy wśród jego wybrańców po raz pierwszy znajdzie się miejsce dla Kochalskiego? Ostatnio powołani przez Urbana zostali czterej bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)