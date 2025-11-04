Saka otworzył wynik meczu w Pradze

Arsenal w meczu ze Slavią prowadzenie objął w 32. minucie. Strzelanie na stadionie w Pradze rozpoczął Bukayo Saka. Reprezentant Anglii bezbłędnie wykonał rzut karny.

Merino ustrzelił dublet

Na 2:0 goście podwyższyli na początku drugiej połowy. Szybką akcję z bliska skutecznie wykończył Mikel Merino. Leandro Trossard idealnie obsłużył Hiszpan, który nie miał żadnych kłopotów z dopełnieniem formalności.

Merino był również autorem gola na 3:0. Tym razem asystował mu Declan Rice.

Arsenal liderem Ligi Mistrzów

Po czterech seriach gier Arsenal ma na koncie komplet punktów i jest liderem Ligi Mistrzów.

W drugim wtorkowym meczu Champions League, który rozpoczął się o godz. 18.45 Napoli bezbramkowo zremisowało na własnym stadionie z Eintrachtem Frankfurt.