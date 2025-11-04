Saka otworzył wynik meczu w Pradze
Arsenal w meczu ze Slavią prowadzenie objął w 32. minucie. Strzelanie na stadionie w Pradze rozpoczął Bukayo Saka. Reprezentant Anglii bezbłędnie wykonał rzut karny.
Merino ustrzelił dublet
Na 2:0 goście podwyższyli na początku drugiej połowy. Szybką akcję z bliska skutecznie wykończył Mikel Merino. Leandro Trossard idealnie obsłużył Hiszpan, który nie miał żadnych kłopotów z dopełnieniem formalności.
Merino był również autorem gola na 3:0. Tym razem asystował mu Declan Rice.
Arsenal liderem Ligi Mistrzów
Po czterech seriach gier Arsenal ma na koncie komplet punktów i jest liderem Ligi Mistrzów.
W drugim wtorkowym meczu Champions League, który rozpoczął się o godz. 18.45 Napoli bezbramkowo zremisowało na własnym stadionie z Eintrachtem Frankfurt.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję